Napoli, buone notizie: Politano e Buongiorno recuperati. Fissati i rientri di Rrahmani e Lobotka

L'ala e il difensore saranno disponibili nella sfida contro il Torino ma senza correre rischi
Arrivano buone notizie dall'infermeria del Napoli. Antonio Conte, infatti, potrebbe ritrovare prima del previsto Matteo Politano, fermatosi contro il Genoa per una lesione al gluteo. Il suo stop aveva fatto preoccupare un po' tutto l'ambiente, vista l'importanza che il calciatore sta avendo all'interno del progetto. Gli esami a cui si è sottposto hanno scongiurato un infortunio più lungo ma, comunque, è vietato correre rischi.
Durante questa pausa nazionali Politano ha lavorato duramente e ora, come riportato dalla Gazzetta, potrebbe già tornare ad allenarsi in gruppo. La sensazione, però, è che non si voglia avere un minimo dubbio sulle sue condizioni. Al rientro, i campioni d'Italia saranno impegnati in trasferta contro il Torino e l'attaccante scenderà in campo dal primo minuto solo se al 100% della forma. Il calendario, infatti, impone una certa calma visto che dopo i Granata il Napoli se la vedrà in Champions League contro il PSV Eindhoven e poi sarà il turno dell'Inter. Insomma, con gli allenamenti dei prossimi giorni si saprà qualcosa in più.
Politano, però, non è l'unico che potrebbe tornare tra i disponibili. Conte può tirare un sospiro di sollievo anche in difesa, visto che le condizioni di Alessandro Buongiorno migliorano sempre di più. Il classe '99 è alle prese con un problema agli adduttori ma la sensazione è che possa essere convocato per la sfida contro la sua ex squadra. Difficile, comunque, che venga schierato titolare: il calciatore non è ancora al top della condizione e meglio non prendersi troppi rischi di una ricaduta.
Discorso diverso per Stanislav Lobotka. Lo slovacco non è recuperato e la lesione distrattiva all'adduttore lo terrà lontano dai campi ancora per un po'. Come scrive La Repubblica, la data fissata per il rientro è il 4 novembre nel match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Una piccola speranza, invece, per Rrahmani: il difensore è ancora alle prese con un problema rimediato nella prima sosta nazionali ma potrebbe esserci contro l'Inter il 25 ottobre. A riportarlo è il Corriere dello Sport.