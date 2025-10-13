Napoli, buone notizie: Politano e Buongiorno recuperati. Fissati i rientri di Rrahmani e Lobotka

Durante questa pausa nazionali Politano ha lavorato duramente e ora, come riportato dalla Gazzetta, potrebbe già tornare ad allenarsi in gruppo. La sensazione, però, è che non si voglia avere un minimo dubbio sulle sue condizioni. Al rientro, i campioni d'Italia saranno impegnati in trasferta contro il Torino e l'attaccante scenderà in campo dal primo minuto solo se al 100% della forma. Il calendario, infatti, impone una certa calma visto che dopo i Granata il Napoli se la vedrà in Champions League contro il PSV Eindhoven e poi sarà il turno dell'Inter. Insomma, con gli allenamenti dei prossimi giorni si saprà qualcosa in più.