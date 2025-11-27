Conte, regalo di Natale anticipato: Lukaku è quasi pronto al rientro

Il regalo di Natale arriva in anticipo e completa un calendario dell'avvento che è stato infinito ed è prematuramente cominciato il 14 di agosto nella funesta amichevole estiva contro l'Olympiacos. Antonio Conte conta i giorni come granelli che consumano una clessidra, osserva ogni mossa da lontano, aspetta. Ed è un'attesa che sta finendo. Romelu Lukaku è pronto a riabbracciare il suo vate per eccellenza. E di foto come questa, camicia e maglietta bianca da esibire sulla tribuna del Maradona, non se ne vedranno più. Le condizioni migliorano, anche se ci sarà da lavorare su un fisico imponente che va oliato per bene, e la data del rientro in campo può essere adesso ipotizzata: niente Roma, ma questo era scontato, niente Cagliari in Coppa Italia il 3 dicembre, poi si vedrà. Perché il 7 dicembre arriva la Juve e potrebbe già essere il giorno buono per mettere qualche minuto nelle gambe e tre giorni dopo, a Lisbona, il Napoli si gioca un pezzo di qualificazione contro il Benfica di José Mourinho.