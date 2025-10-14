Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ANALISI

Napoli allarme gol subiti: il piano di Conte per blindare la difesa

Rispetto a un anno fa gli azzurri hanno già incassato 5 reti in più: un calo figlio del cambio modulo, della trazione offensiva portata dal mercato e delle assenze

14 Ott 2025 - 11:26

Un successo costruito sulla difesa. Il Napoli di Antonio Conte porta sul petto uno scudetto costruito soprattutto sulla capacità di non subire gol: nella passata stagione gli azzurri sono stati la miglior difesa dei top 5 campionati europei con 27 gol subiti a fronte di 59 fatti, soltanto il sesto attacco della Serie A. In questo inizio di stagione però la difesa va ancora registrata: 9 gol subiti in 8 partite di cui 6 nelle prime 6 di campionato e soltanto in un'occasione rete inviolata (all'esordio contro il Sassuolo). Un anno fa, di questi tempi, Meret aveva subito soltanto 4 gol (3 alla prima giornata contro il Verona e uno, su rigore, contro il Parma) ed era già riuscito a far registrare quattro clean sheet.

Un piccolo allarme che Conte ha voluto sottolineare subito, soprattutto per dei piccoli cali di tensione arrivati sia a Firenze che in casa contro il Pisa a risultato praticamente già acquisito: "Non dobbiamo perdere quella sana paura di subire gol, quella che ti fa correre all’indietro". Messaggio chiaro lanciato a tutto il gruppo: va bene la voglia di dominare il gioco e fare gol (il Napoli ha il secondo miglior attacco della Serie A dietro l'Inter), volontà emersa chiaramente anche dalle scelte di mercato, ma non dimentichiamoci da dove veniamo. 

Leggi anche

Napoli, buone notizie: Politano e Buongiorno recuperati. Fissati i rientri di Rrahmani e Lobotka

Come parziale scusante per gli azzurri il cambio di modulo (4-1-4-1) necessario a fare posto a tutti i "Fab4" (De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa) e la presenza a singhiozzo di Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, veri leader difensivi della squadra. Soltanto nella sfida contro il Cagliari il salentino ha avuto a disposizione l'intero pacchetto arretrato. Dopo la sosta Conte spera di riavere i suoi totem: il kosovaro non riusicrà a recuperare alla ripresa contro il Torino e nemmeno in coppa contro il Psv, nel mirino c'è la sfida del Maradona contro l'Inter. Per Buongiorno invece c'è più fiducia: dopo la sosta sarà disponibile per la partita contro i granata, sua ex squadra. Del resto la storia della Serie A parla chiaro: in 18 degli ultimi 20 campionati il tricolore l'ha vinto chi ha subito meno gol. 

Leggi anche

Neymar, non solo Napoli: offerto anche all'Inter, a gennaio sarà libero a zero

napoli
difesa
amir rrahmani
alessandro buongiorno
antonio conte

Ultimi video

01:17
Leali al Genoa è di casa

Leali al Genoa è di casa

01:57
MCH FESTA CAPOVERDE MONDIALE MCH

Capo Verde, delirio allo stadio per la qualificazione ai Mondiali

02:10
SRV RULLO ITALIA, RETEGUI-PIO: LA NUOVA COPPIA (MUSICATO) 13/10 SRV

Retegui-Pio Esposito: la coppia gol "Mondiale"

03:11
SRV RULLO COPERTINA, RITORNA IL CAMPIONATO (MUSICATO) 13/10

Campionato, dove eravamo? Tra sogni e paure

02:08
SRV RULLO AMBIENTE ISRAELE PRE ITALIA 13/10 SRV DEFINITIVO

Italia-Israele ad alta tensione: Udine si prepara

02:01
SRV RULLO VIGILIA NAZIONALE GATTUSO 13/10 SRV

Italia, la vigilia di Gattuso verso il bivio Mondiale

01:55
MCH RIVER-SARMIENTO 0-1 MCH

River sempre più in crisi, ko anche col Sarmiento

02:01
SRV RULLO ITALIA, FACCIAMO I CONTI (MUSICATO) 13/10 SRV

Italia, facciamo i conti: ecco la strada verso il Mondiale

01:52
SRV RULLO ATTESA INTER, TRA THURAM E LAUTARO 13/10 SRV

Inter, gli scherzi di Thuram: una pausa con il sorriso

01:33
SRV RULLO JUVE, PROBLEMA BREMER 13/10 SRV

Juve, maledizione Bremer: si opera al ginocchio

00:59
DICH SAVIOLA SU LAUTARO MARTINEZ 13/10 SRV

Saviola: "Lautaro è l'attaccante più forte del mondo"

00:36
DICH GATTUSO PRE ISRAELE PER LATE NEWS 13/10 DICH EDL EDL

Gattuso: "Playoff da conquistare. Non dobbiamo sbagliare"

00:51
DICH GATTUSO PRE ISRAELE SU ....10/10 DICH

Gattuso: "Le immagini della pace a Gaza? Emozionante"

00:56
DICH MANCINI PRE ISRAELE 10/10 DICH

Mancini: "Per noi saranno tutte finali, ma meno errori"

01:37
SRV RULLO MILAN, IL RITORNO DI LEAO

Milan, la voglia di Leao: al lavoro a Milanello per tornare al top

01:17
Leali al Genoa è di casa

Leali al Genoa è di casa

I più visti di Napoli

Plusvalenze Napoli, cosa rischia il club e la posizione di De Laurentiis

Osimhen-Napoli e la trattativa lampo: "Non ne sapevo nulla, AdL e Giuntoli parlavano ma non capivo"

Victor Osimhen

Plusvalenze Napoli, Repubblica pubblica le intercettazioni: "Non lasciamo tracce"

Doppia tegola per Conte: lesione all'adduttore della coscia per Lobotka, per Politano lesione al gluteo. I tempi di recupero

Lukaku-Neres, adesso tocca a voi: Conte contro Palladino e Kean per battere anche l'emergenza

Napoli-Genoa: il film della partita

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:23
Ilicic: "Senza Covid, avrei portato l'Atalanta in finale di Champions"
11:11
Milan-Como a Perth, Calcagno: "Il problema non è la partita, ma il modello da seguire"
09:11
In campo per la salute, nasce la Nazionale Italiana Sanitari
08:00
Die Zeit: "Qatar e Arabia non qualificate ai Mondiali, la Fifa li aiuta"
23:43
Barcellona, verso il rientro Fermín e Lamine Yamal