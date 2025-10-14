Napoli allarme gol subiti: il piano di Conte per blindare la difesa

Come parziale scusante per gli azzurri il cambio di modulo (4-1-4-1) necessario a fare posto a tutti i "Fab4" (De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa) e la presenza a singhiozzo di Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, veri leader difensivi della squadra. Soltanto nella sfida contro il Cagliari il salentino ha avuto a disposizione l'intero pacchetto arretrato. Dopo la sosta Conte spera di riavere i suoi totem: il kosovaro non riusicrà a recuperare alla ripresa contro il Torino e nemmeno in coppa contro il Psv, nel mirino c'è la sfida del Maradona contro l'Inter. Per Buongiorno invece c'è più fiducia: dopo la sosta sarà disponibile per la partita contro i granata, sua ex squadra. Del resto la storia della Serie A parla chiaro: in 18 degli ultimi 20 campionati il tricolore l'ha vinto chi ha subito meno gol.