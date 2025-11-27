Dribbling e fantasia: il Napoli riscopre Neres, il jolly che mancava a Conte

La rinascita tattica di David Neres parte nelle ultime settimane. A causa di una serie di infortuni (Lukaku, Hojlund e De Bruyne su tutti), Conte ha dovuto reinventarsi l'attacco, schierando il brasiliano sia a sinistra (contro il Genoa) che nel ruolo di centravanti contro l'Inter, quando grazie ai suoi movimenti ha saputo mettere in grande difficoltà Acerbi creando gli spazi per gli inserimenti dei compagni, come avvenuto sul secondo gol di Anguissa. Contro l'Atalanta, schierato a destra nel tridente, ha fatto vedere le cose migliori perché esaltato dalla possibilità di giocare più tra le linee e più vicino a Hojlund, come più gli piace. Questo permette anche a Di Lorenzo di agire più sull'ampiezza e creare situazioni favorevoli in attacco, come visto nelle ultime due partite.