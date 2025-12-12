De Laurentiis va veloce: "Voglio lo stadio e sogno la Formula 1 a Napoli. Che differenza tra noi e Milano!"

Nonostante questo il suo Napoli funziona, se non altro in campionato dove condivide la prima posizione in classifica con il Milan: "Non possiamo pretendere di vincere tutte le partite, anche perché Mourinho non è mica semplice da battere. Chi pensa sia bollito dice le solite cattiverie che vengono riversate contro i vincenti. In America i grandi vengono portati in palmo di mano, in Europa vengono sotterrati dall’invidia. Conte? Ma guardate che noi ci sentiamo sempre. Antonio l’ho conosciuto alle Maldive tanti anni fa, nuotavamo insieme e parlavamo tanto. Ancora non masticavo il calcio in maniera perfetta e allora lo ascoltavo con interesse e passione. Mi piaceva sentire un uomo che aveva già vinto tanto e non era demotivato dal successo. Lui non ha mai perso la fame e questo mi impressionò sin da subito".