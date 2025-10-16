Napoli, Lukaku vuole tornare e fissa la data: 18 dicembre contro il Milan

Intanto, dal Belgio, Romelu continua a seguire il suo Napoli e chi lo sta sostituendo, Rasmus Hojlund, che a suon di gol sta facendo di tutto per non far sentire la mancanza del belga. Conte non vede l'ora di riabbracciare Lukaku e di avere lì davanti due giocatori su cui fare affidamento nei momenti più difficili.