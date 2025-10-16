Napoli, Lukaku vuole tornare e fissa la data: 18 dicembre contro il Milan

Il belga sta recuperando dall'infortunio di agosto e vuole esserci per la semifinale di Supercoppa italiana
14 agosto, Castel di Sangro. Il Napoli gioca un'amichevole contro l'Olympiacos, l'ultimo test in vista dell'inizio del campionato di nove giorni dopo. Da quel momento sono passati 63 giorni e Romelu Lukaku è ancora fermo ai box per una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, rimediata proprio contro i greci.
L'attaccante belga, nel frattempo, tra piscina e palestra prosegue nel suo recupero per essere in campo il prima possibile. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex Inter e Roma dovrebbe far rientro in Italia a metà novembre. A Castel Volturno, quartier generale azzurro, Lukaku aggiornerà lo staff medico del Napoli su quanto fatto fino a quel momento, per poi seguire una precisa tabella di marcia. Ovviamente, rischi non se ne dovranno correre ma Big Rom avrebbe già fissato la data del suo rientro: 18 dicembre 2025.
I campioni d'Italia sfideranno in semifinale di Supercoppa italiana il Milan di Allegri (esclusiva Mediaset) e il belga sogna già un ritorno in grande stile. Infatti, il bilancio di Lukaku contro i rossoneri è più che positivo: 14 partite giocate, 11 vittorie, 7 gol e 2 assist. Burocraticamente, inoltre, non ci sarebbero problemi visto che il Napoli può inserirlo in lista nel momento che ritiene più opportuno (in Serie A ogni club può cambiare due dei 25 giocatori in rosa in qualsiasi istante).
Intanto, dal Belgio, Romelu continua a seguire il suo Napoli e chi lo sta sostituendo, Rasmus Hojlund, che a suon di gol sta facendo di tutto per non far sentire la mancanza del belga. Conte non vede l'ora di riabbracciare Lukaku e di avere lì davanti due giocatori su cui fare affidamento nei momenti più difficili.