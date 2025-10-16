Logo SportMediaset
Napoli, Lukaku vuole tornare e fissa la data: 18 dicembre contro il Milan

Il belga sta recuperando dall'infortunio di agosto e vuole esserci per la semifinale di Supercoppa italiana 

16 Ott 2025 - 10:47

14 agosto, Castel di Sangro. Il Napoli gioca un'amichevole contro l'Olympiacos, l'ultimo test in vista dell'inizio del campionato di nove giorni dopo. Da quel momento sono passati 63 giorni e Romelu Lukaku è ancora fermo ai box per una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, rimediata proprio contro i greci. 

L'attaccante belga, nel frattempo, tra piscina e palestra prosegue nel suo recupero per essere in campo il prima possibile. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex Inter e Roma dovrebbe far rientro in Italia a metà novembre. A Castel Volturno, quartier generale azzurro, Lukaku aggiornerà lo staff medico del Napoli su quanto fatto fino a quel momento, per poi seguire una precisa tabella di marcia. Ovviamente, rischi non se ne dovranno correre ma Big Rom avrebbe già fissato la data del suo rientro: 18 dicembre 2025

I campioni d'Italia sfideranno in semifinale di Supercoppa italiana il Milan di Allegri (esclusiva Mediaset) e il belga sogna già un ritorno in grande stile. Infatti, il bilancio di Lukaku contro i rossoneri è più che positivo: 14 partite giocate, 11 vittorie, 7 gol e 2 assist. Burocraticamente, inoltre, non ci sarebbero problemi visto che il Napoli può inserirlo in lista nel momento che ritiene più opportuno (in Serie A ogni club può cambiare due dei 25 giocatori in rosa in qualsiasi istante). 

Intanto, dal Belgio, Romelu continua a seguire il suo Napoli e chi lo sta sostituendo, Rasmus Hojlund, che a suon di gol sta facendo di tutto per non far sentire la mancanza del belga. Conte non vede l'ora di riabbracciare Lukaku e di avere lì davanti due giocatori su cui fare affidamento nei momenti più difficili. 

