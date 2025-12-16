Psg, Luis Enrique: "Meraviglioso giocare la finale di Coppa Intercontinentale"

"Il Psg potrebbe essere il primo club francese a vincere la Coppa Intercontinentale? Non lo sapevo ma siamo consapevoli dell'importanza di questa finale. È meraviglioso giocare la finale di Coppa Intercontinentale". Così il tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Intercontinentale contro il Flamengo, in programma a Doha alle 18 (ora italiana). "Abbiamo fatto tutto il necessario per arrivare fin qui - ha aggiunto il manager spagnolo - Abbiamo ricordi molto positivi di quest'anno, questa stagione è stata importante per superare quello che abbiamo passato. Vedo questo momento come una continuazione di ciò che abbiamo vissuto la scorsa stagione. È giunto il momento di giocare la finale ed è importante per noi come squadra, come club e per i nostri tifosi. Siamo felici di avere questa opportunità".