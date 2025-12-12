Napoli, il piano per Lukaku: convocato per la Supercoppa, ma partirà dalla panchina

Benfica-Napoli: Conte contro Mourinho, la prima volta in Champions dopo anni di "guerre" e veleni
Lukaku volerà a Riad per la Supercoppa ma è ancora fuori forma: solo panchina col Milan per evitare ricadutedi Stefano Fiore
Il ritorno in campo di Romelu Lukaku è una storia che attende ancora un finale: il belga è assente da metà agosto per un problema alla coscia sinistra. L'attaccante, scrive il Mattino, è atteso al rientro in gruppo per la seduta odierna, ma comprensibilmente al momento le reali condizioni fisiche restano distanti dagli standard richiesti da Antonio Conte.
La situazione clinica di Big Rom è chiara quanto complessa: la lesione alla coscia rimediata a Castel di Sangro è guarita clinicamente da almeno un mese, ma il corpo non risponde ancora come dovrebbe. Dopo quattro mesi di lavoro in solitudine, Lukaku è apparso a Castel Volturno ancora in ritardo di condizione: corre e calcia, ma la struttura fisica imponente richiede tempo per tornare a sostenere i ritmi della Serie A. Lo staff medico guidato dal dottor Canonico predica prudenza assoluta: forzare il rientro ora comporterebbe un rischio altissimo. Una ricaduta in questa fase significherebbe stagione finita.
Conte ha tracciato una linea netta sulla gestione del suo pupillo. Ecco il programma per i prossimi giorni:
Il feeling tra Conte e Lukaku resta straordinario, ma l'amicizia non può scavalcare la logica medica L'obiettivo ora non è la fretta, ma la stabilità: il belga deve ritrovare la forma ideale per evitare nuovi stop, anche se questo significa pazientare ancora e guardare i compagni dalla panchina nella semifinale contro i rossoneri.
