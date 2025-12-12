Napoli, il piano per Lukaku: convocato per la Supercoppa, ma partirà dalla panchina

La situazione clinica di Big Rom è chiara quanto complessa: la lesione alla coscia rimediata a Castel di Sangro è guarita clinicamente da almeno un mese, ma il corpo non risponde ancora come dovrebbe. Dopo quattro mesi di lavoro in solitudine, Lukaku è apparso a Castel Volturno ancora in ritardo di condizione: corre e calcia, ma la struttura fisica imponente richiede tempo per tornare a sostenere i ritmi della Serie A. Lo staff medico guidato dal dottor Canonico predica prudenza assoluta: forzare il rientro ora comporterebbe un rischio altissimo. Una ricaduta in questa fase significherebbe stagione finita.