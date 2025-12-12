Logo SportMediaset

Napoli, il piano per Lukaku: convocato per la Supercoppa, ma partirà dalla panchina

Lukaku volerà a Riad per la Supercoppa ma è ancora fuori forma: solo panchina col Milan per evitare ricadute

di Stefano Fiore
12 Dic 2025 - 09:42

Il ritorno in campo di Romelu Lukaku è una storia che attende ancora un finale: il belga è assente da metà agosto per un problema alla coscia sinistra. L'attaccante, scrive il Mattino, è atteso al rientro in gruppo per la seduta odierna, ma comprensibilmente al momento le reali condizioni fisiche restano distanti dagli standard richiesti da Antonio Conte.

Il paradosso fisico: lo staff medico predica calma

 La situazione clinica di Big Rom è chiara quanto complessa: la lesione alla coscia rimediata a Castel di Sangro è guarita clinicamente da almeno un mese, ma il corpo non risponde ancora come dovrebbe. Dopo quattro mesi di lavoro in solitudine, Lukaku è apparso a Castel Volturno ancora in ritardo di condizione: corre e calcia, ma la struttura fisica imponente richiede tempo per tornare a sostenere i ritmi della Serie A. Lo staff medico guidato dal dottor Canonico predica prudenza assoluta: forzare il rientro ora comporterebbe un rischio altissimo. Una ricaduta in questa fase significherebbe stagione finita.

La road map: niente Udinese, sì a Riad

 Conte ha tracciato una linea netta sulla gestione del suo pupillo. Ecco il programma per i prossimi giorni:

  • Udinese: Lukaku non sarà della partita, continuerà il lavoro personalizzato.
  • Supercoppa Italiana: l'attaccante salirà sull'aereo per l'Arabia Saudita insieme ai compagni.
  • La sfida col Milan: a Riad andrà, con ogni probabilità, solo in panchina. Difficile vederlo in campo, se non per una manciata di minuti simbolici.

Un investimento da tutelare

 Il feeling tra Conte e Lukaku resta straordinario, ma l'amicizia non può scavalcare la logica medica L'obiettivo ora non è la fretta, ma la stabilità: il belga deve ritrovare la forma ideale per evitare nuovi stop, anche se questo significa pazientare ancora e guardare i compagni dalla panchina nella semifinale contro i rossoneri.

