Lotito: "La Lazio suonerà la campanella a New York, unica con il Psg"

"I tifosi si sentono traditi? Il tradito sono io perché ho sempre lavorato solo e soltanto per la Lazio. La Lazio è inscalabile, purtroppo mi dovranno sopportare, non è che se mi fanno i cori contro o mi mettono pressione io vendo la società. Casomai saranno loro che devono fare un passo indietro. Io faccio l'imprenditore e vivo fuori dalla Lazio, loro no". Il numero uno laziale, poi, sottolinea come "il clima di tensione non l'ho creato io, c'è qualcuno che l'ha creato. Questo clima sta nuocendo alla Lazio ma nuocerà anche alle stesse persone che lo creano", prosegue. Infine un commento sugli arbitri: "Chi vede le partite si rende conto di ciò che sta succedendo. E questa è responsabilità anche della tifoseria perché non è unita, il cane morde sempre lo straccione" conclude.