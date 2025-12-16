Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
LAZIO

Lotito: "La Lazio suonerà la campanella a New York, unica con il Psg"

Così il presidente biancoceleste alla festa di Natale

16 Dic 2025 - 10:16
04:50 

"Abbiamo un appeal internazionale Oltreoceano e domani vedrete qualcuno della mia famiglia suonare la campanella al Nasdaq. Sarà la seconda volta nella storia di una squadra di calcio". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a margine della cena di Natale della squadra biancoceleste. A suonare la campana sarà Enrico Lotito, direttore generale del settore giovanile biancoceleste, quando in Italia saranno le 22. "Tutte le voci che descrivono una società in difficoltà economiche sono false, tendenziose e fatte circolare ad arte da chi non capisce nulla di bilanci e non vuole il bene della nostra squadra", aggiunge Lotito ribadendo la solidità del club.

"I tifosi si sentono traditi? Il tradito sono io perché ho sempre lavorato solo e soltanto per la Lazio. La Lazio è inscalabile, purtroppo mi dovranno sopportare, non è che se mi fanno i cori contro o mi mettono pressione io vendo la società. Casomai saranno loro che devono fare un passo indietro. Io faccio l'imprenditore e vivo fuori dalla Lazio, loro no". Il numero uno laziale, poi, sottolinea come "il clima di tensione non l'ho creato io, c'è qualcuno che l'ha creato. Questo clima sta nuocendo alla Lazio ma nuocerà anche alle stesse persone che lo creano", prosegue. Infine un commento sugli arbitri: "Chi vede le partite si rende conto di ciò che sta succedendo. E questa è responsabilità anche della tifoseria perché non è unita, il cane morde sempre lo straccione" conclude.

Leggi anche
lotito

Lotito tuona: "Blocco del mercato incomprensibile, ecco cosa succede a gennaio"

lotito

Ultimi video

02:46
INTERVISTA CANNAVARO su Uzbekistan per sito 15/12 DICH

Cannavaro ai Mondiali 20 anni dopo: "Senza pressioni ci divertiremo"

04:50
DICH LOTITO FESTA DI NATALE DICH

Arbitri? Lotito punta il dito contro i tifosi: "Il cane morde sempre lo straccione"

01:57

Sarri, alla festa della Lazio scatta il selfie con Anna Falchi

02:27
DICH ROVELLA FESTA NATALE LAZIO DICH

Rovella: "Spero di essere ai playoff con l'Italia"

03:09
Roma-Como 1-0: gli highlights

Roma-Como 1-0: gli highlights

03:19
SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

01:46
SRV RULLO INTER PRIMA IN CAMPIONATO, POI IN... ARABIA 15/12 DEF

Inter felice e solitaria: Lautaro e la compagnia del gol

01:37
SRV RULLO FIORENTINA, LUNEDI NERO: LE DECISIONI 15/12 SRV

Fiorentina, è sempre più crisi: tutte le ultimissime

02:47
SRV RULLO SUPERCOPPA SHOW (MUSICATO) 15/12 OK

Supercoppa Italiana, la guida ufficiale: partite, orari, soldi in palio

01:45
RULLO/13 IL "PRIMO" CHIVU ok

Inter, Chivu punta la Supercoppa: sei mesi da grande

01:29
SRV RULLO MILAN, OPERAZIONE SUPERCOPPA 15/12 OKOK SRV

Milan: tutta la verità sul ginocchio di Gabbia

01:50
SRV NAPOLI, PRANZO A CASA CANNAVARO 15/12 SRV

Natale a casa di Fabio Cannavaro: "Mi regalo il Mondiale!"

02:02
SRV RULLO IL "FENOMENO" BARTESAGHI (MUSICATO) 15/12 SRV

Bartesaghi cresce e stupisce "sognando Maldini"

01:31
SRV RULLO SUPER PROBLEMI NAPOLI VERSO SUPERCOPPA 15 12

Napoli, super-problemi da risolvere per la Supercoppa

01:41
SRV RULLO SPALLETTI E "LA PRIMA JUVE BELLA" 15/12 SRV

Finalmente Spalletti vede "la prima Juve bella"

02:46
INTERVISTA CANNAVARO su Uzbekistan per sito 15/12 DICH

Cannavaro ai Mondiali 20 anni dopo: "Senza pressioni ci divertiremo"

I più visti di Calcio

MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights