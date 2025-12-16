Lotito: "La Lazio suonerà la campanella a New York, unica con il Psg"

Così il presidente biancoceleste alla festa di Natale
"Abbiamo un appeal internazionale Oltreoceano e domani vedrete qualcuno della mia famiglia suonare la campanella al Nasdaq. Sarà la seconda volta nella storia di una squadra di calcio". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a margine della cena di Natale della squadra biancoceleste. A suonare la campana sarà Enrico Lotito, direttore generale del settore giovanile biancoceleste, quando in Italia saranno le 22. "Tutte le voci che descrivono una società in difficoltà economiche sono false, tendenziose e fatte circolare ad arte da chi non capisce nulla di bilanci e non vuole il bene della nostra squadra", aggiunge Lotito ribadendo la solidità del club.
"I tifosi si sentono traditi? Il tradito sono io perché ho sempre lavorato solo e soltanto per la Lazio. La Lazio è inscalabile, purtroppo mi dovranno sopportare, non è che se mi fanno i cori contro o mi mettono pressione io vendo la società. Casomai saranno loro che devono fare un passo indietro. Io faccio l'imprenditore e vivo fuori dalla Lazio, loro no". Il numero uno laziale, poi, sottolinea come "il clima di tensione non l'ho creato io, c'è qualcuno che l'ha creato. Questo clima sta nuocendo alla Lazio ma nuocerà anche alle stesse persone che lo creano", prosegue. Infine un commento sugli arbitri: "Chi vede le partite si rende conto di ciò che sta succedendo. E questa è responsabilità anche della tifoseria perché non è unita, il cane morde sempre lo straccione" conclude.