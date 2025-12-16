Supercoppa: Lega Serie A promuove due iniziative di inclusione a Riad

Grazie a questa attività 30 tifosi locali, 10 per ciascuna partita, avranno l'opportunità di vivere un'esperienza unica e coinvolgente, supportati dalla radiocronaca di Thmanyah, uno dei broadcaster della competizione. I partecipanti saranno accolti in una postazione dedicata, facilmente accessibile e progettata per garantire comfort e piena fruizione dell'evento. La seconda iniziativa vedrà protagoniste le magliette sensoriali sviluppate da CuteCircuit. Gli indumenti, che saranno indossati da 30 tifosi sordi arabi, 10 per ciascuna gara, sono dotati di microattuatori integrati in grado di trasformare i suoni dello stadio, rilevati da microfoni posizionati a bordo campo, in vibrazioni distribuite sulla parte superiore del corpo. Un'esperienza immersiva, che permetterà ai partecipanti di percepire l'intensità del match e l'atmosfera dello stadio attraverso il tatto, rafforzando il coinvolgimento emotivo e la connessione con l'evento sportivo. Attraverso queste iniziative, la Lega Calcio Serie A conferma il proprio impegno nel promuovere valori di inclusione, innovazione e accessibilità, contribuendo a rendere la Supercopap 2025/2026 un evento sempre più aperto, partecipato e in linea con i più alti standard internazionali.