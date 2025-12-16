Logo SportMediaset

Calcio

Supercoppa: Lega Serie A promuove due iniziative di inclusione a Riad

16 Dic 2025 - 22:30

In occasione della Supercoppa 2025/26 in programma a Riyadh dal 18 al 22 dicembre 2025, la Lega Calcio Serie A, in collaborazione con il Ministry of Sport (MOS), promuoverà due importanti iniziative di Responsabilità Sociale dedicate all'inclusione di persone con disabilità sensoriali. Le attività accompagneranno tutte e tre le gare della competizione, che vedrà protagoniste Bologna, Inter, Milan e Napoli. Nell'ambito del proprio impegno a favore dell'accessibilità e dell'inclusione, la Lega Calcio Serie A, insieme al Mos, lavorerà per garantire ad un numero sempre maggiore di tifosi con disabilità la possibilità di vivere lo spettacolo sportivo dal vivo, superando le barriere e valorizzando la partecipazione attiva di tutti. Dopo l'esperienza in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, tornerà l'iniziativa dedicata ai tifosi ciechi e ipovedenti, realizzata in collaborazione con l'azienda francese Touch2See. Il progetto si basa su un sistema tecnologico innovativo che utilizza una mappa tattile in miniatura del campo da gioco, installata su tablet, sulla quale un disco magnetico si muove in tempo reale seguendo lo sviluppo delle azioni. Le variazioni di intensità e direzione sono trasmesse attraverso vibrazioni, consentendo agli utenti di percepire l'andamento della partita tramite il tatto. 

Grazie a questa attività 30 tifosi locali, 10 per ciascuna partita, avranno l'opportunità di vivere un'esperienza unica e coinvolgente, supportati dalla radiocronaca di Thmanyah, uno dei broadcaster della competizione. I partecipanti saranno accolti in una postazione dedicata, facilmente accessibile e progettata per garantire comfort e piena fruizione dell'evento. La seconda iniziativa vedrà protagoniste le magliette sensoriali sviluppate da CuteCircuit. Gli indumenti, che saranno indossati da 30 tifosi sordi arabi, 10 per ciascuna gara, sono dotati di microattuatori integrati in grado di trasformare i suoni dello stadio, rilevati da microfoni posizionati a bordo campo, in vibrazioni distribuite sulla parte superiore del corpo. Un'esperienza immersiva, che permetterà ai partecipanti di percepire l'intensità del match e l'atmosfera dello stadio attraverso il tatto, rafforzando il coinvolgimento emotivo e la connessione con l'evento sportivo. Attraverso queste iniziative, la Lega Calcio Serie A conferma il proprio impegno nel promuovere valori di inclusione, innovazione e accessibilità, contribuendo a rendere la Supercopap 2025/2026 un evento sempre più aperto, partecipato e in linea con i più alti standard internazionali.

