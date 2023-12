Napoli, Di Lorenzo: "Contro il Frosinone partita peggiore della mia carriera"

NAPOLI

Il capitano torna sull'eliminazione in Coppa Italia: "Non ho dormito, ma bisogna andare avanti"

© Getty Images "La sconfitta contro il Frosinone? La notte dopo non ho dormito, è stata una brutta partita, la mia peggiore da quando gioco a calcio. Ma bisogna guardare avanti senza soffermarsi su ciò che è stato". Così Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è tornato sull'eliminazione degli azzurri in Coppa Italia nel corso di un'intervista rilasciata al TG1. E ancora: "Vincere uno scudetto e farlo a Napoli è incredibile".

Lo scudetto oggi è però molto lontano. L'Inter vola in testa alla classifica e gli azzurri non sono stati in grado di svoltare la propria stagione dopo il pessimo avvio sotto la gestione di Rudi Garcia. Rimane la Champions, con il Barcellona all'orizzonte: "Affronteremo il Barcellona al massimo delle possibilità per cercare di passare il turno. Il cambio di allenatore significa che le cose non stanno andando bene, questo ci dispiace. Ci siamo subito messi a disposizione di Mazzarri".

Infine un pensiero a questi giorni di festa: "Il regalo di Natale più bello? Quello che è importante sono le mie bambine, stare con loro e la mia famiglia", ha detto. "Loro sono state brave e quindi Babbo Natale ha eseguito alla perfezione il suo lavoro. La più grande si chiama Azzurra perché l'azzurro è un colore che mi piace ed è anche quello di Napoli. Mia figlia ogni giorno mi fa dire questa parola e quindi è bello".

