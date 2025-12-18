Logo SportMediaset

Calcio

Safonov eroe del Psg: svelato il segreto dietro ai rigori parati

18 Dic 2025 - 12:17
Un eroe russo a Parigi. È Matvej Safonov, portiere che con i quattro rigori parati al Flamengo, grazie a un misterioso bigliettino con le informazioni sui rigoristi brasiliani, ha dato la Coppa Intercontinentale al Psg di Luis Enrique, tanto da essere portato letteralmente in trionfo da tutta la squadra. "La concorrenza con Chevalier? Non e' questo il momento di parlarne", ha detto Luis Enrique, tecnico della squadra francese, dopo la finale vinta a chi gli chiedeva se il russo potesse scalzare la titolarità del portiere francese che in estate ha preso il posto di Gianluigi Donnarumma.

In effetti, la stampa francese più che sul dualismo con Chevalier e sulle tensioni nello spogliatoio con il difensore ucraino Zabarny si concentra sul segreto dei quattro rigori parati: una valigetta consegnata da un assistente allenatore in panchina, scrive Le Parisien, dentro un foglietto consultato da Safonov prima di ogni rigore. "Indubbiamente, aveva studiato i nostri tiratori', ha detto il tecnico del Flamengo, Kasmirski. 

Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

Italiano: "500 tifosi del Bologna a Riad? Non ho parole…"

De Silvestri: "Noi bestia nera dell'Inter? Il motivo è…"

De Silvestri: "Siamo come Lucio Dalla"

Italiano: "Chivu ha cambiato così l'Inter"

De Silvestri in esclusiva: "Per l'Inter serve la nostra arma segreta"

Italiano in esclusiva: "Inter? Pronti per il sogno"

Dagli scacchi alla laurea: Safonov, il portiere che ha regalato l'Intercontinentale al Psg

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

DICH FENUCCI SU RINNOVO ORSOLINI 17/12 DICH

DICH DI BIAGIO SU SUPERCOPPA 17/12 DICH

MCH LAZIO CHIUDE NASDAQ MCH

Conte: "Vi spiego la ricetta per uscire dal momento difficile"

Conte: "Lobotka è pronto e con Lukaku bisogna gestire un aspetto"

La teoria di Di Lorenzo: "Tutto parte sempre dalla difesa"

Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

