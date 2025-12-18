Safonov eroe del Psg: svelato il segreto dietro ai rigori parati

Un eroe russo a Parigi. È Matvej Safonov, portiere che con i quattro rigori parati al Flamengo, grazie a un misterioso bigliettino con le informazioni sui rigoristi brasiliani, ha dato la Coppa Intercontinentale al Psg di Luis Enrique, tanto da essere portato letteralmente in trionfo da tutta la squadra. "La concorrenza con Chevalier? Non e' questo il momento di parlarne", ha detto Luis Enrique, tecnico della squadra francese, dopo la finale vinta a chi gli chiedeva se il russo potesse scalzare la titolarità del portiere francese che in estate ha preso il posto di Gianluigi Donnarumma.