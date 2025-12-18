De Silvestri in esclusiva: "Per l'Inter serve la nostra arma segreta"

Il pensiero più dolce è però rivolto al popolo bolognese, volato in massa in Arabia Saudita per sostenere la squadra. "Mi sento di dire, a nome di tutta la squadra, un grande grazie ai nostri tifosi", afferma De Silvestri, descrivendo un legame che va oltre il semplice tifo. "C'è una connessione familiare tra squadra e tifosi. Da tre anni siamo più o meno gli stessi, hanno iniziato a capire come stiamo anche tra di noi". Una sintonia che regge anche nei momenti no: "Avere così tanta gente dalla nostra parte, anche nelle poche sconfitte, è un segnale dei valori che ci sono dentro questo gruppo". Infine, un passaggio sulla sua evoluzione tattica, che lo ha visto disimpegnarsi bene anche da centrale di difesa nelle ultime uscite: "È una cosa che mi stuzzica. È stato bello entrare lì con la Lazio e con la Juve, può essere una piccola motivazione in più. Io mi metto sempre a disposizione, totalmente, della squadra".