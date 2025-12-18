Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
supercoppa italiana
supercoppa italiana

De Silvestri in esclusiva: "Per l'Inter serve la nostra arma segreta"

Con esperienza e conoscenze il capitano rossoblu lancia il sogno: "Vogliamo alzare il trofeo della Supercoppa Italiana".

18 Dic 2025 - 12:36
03:39 

Accanto a mister Italiano siede l'esperienza e l'anima dello spogliatoio. Lorenzo De Silvestri vive la vigilia di Riah con la consapevolezza di chi ha visto nascere e crescere questo progetto, trasformando il sogno in una solida realtà da trofeo. "Siamo partiti dal basso e ora ci stiamo facendo conoscere da tutti", esordisce il senatore rossoblù, che individua subito il vero segreto della scalata del Bologna: "La cosa bella è che siamo un grande gruppo, con nessuno che vuole prevalere sugli altri". Un'alchimia rara, fondamentale per affrontare sfide di questo calibro, ma che richiede memoria e sudore: "Bisogna ricordarsi sempre da dove si è partiti. Anche domani serviranno degli sforzi incredibili".

Testa al presente e il "muro" rossoblù

 Quando si parla dell'Inter, De Silvestri sceglie di non guardare indietro, nemmeno a quei precedenti che potrebbero infondere ottimismo. "Non penso ci sia un motivo particolare" per cui il Bologna soffra o meno i nerazzurri, spiega il difensore, tagliando corto sulle statistiche: "Il passato è il passato e dobbiamo rimanere focalizzati sul presente. Le gare di ieri non contano". La ricetta per la semifinale è un mix di pragmatismo e audacia: "Dobbiamo fare cose importanti, serve grande ambizione e anche un po' di fortuna. Conta solo domani e questa semifinale".

Una famiglia in trasferta e il nuovo ruolo

 Il pensiero più dolce è però rivolto al popolo bolognese, volato in massa in Arabia Saudita per sostenere la squadra. "Mi sento di dire, a nome di tutta la squadra, un grande grazie ai nostri tifosi", afferma De Silvestri, descrivendo un legame che va oltre il semplice tifo. "C'è una connessione familiare tra squadra e tifosi. Da tre anni siamo più o meno gli stessi, hanno iniziato a capire come stiamo anche tra di noi". Una sintonia che regge anche nei momenti no: "Avere così tanta gente dalla nostra parte, anche nelle poche sconfitte, è un segnale dei valori che ci sono dentro questo gruppo". Infine, un passaggio sulla sua evoluzione tattica, che lo ha visto disimpegnarsi bene anche da centrale di difesa nelle ultime uscite: "È una cosa che mi stuzzica. È stato bello entrare lì con la Lazio e con la Juve, può essere una piccola motivazione in più. Io mi metto sempre a disposizione, totalmente, della squadra".

Leggi anche

Italiano sfida l'Inter: "Meritiamo di essere qui, vogliamo giocarcela. Torna Immobile"

bologna-inter
supercoppa
conferenza
de silvestri

Ultimi video

18:06
Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Allegri e Maignan

Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Allegri e Maignan

01:31
Italiano: "500 tifosi del Bologna a Riad? Non ho parole…"

Italiano: "500 tifosi del Bologna a Riad? Non ho parole…"

01:18
De Silvestri: "Noi bestia nera dell'Inter? Il motivo è…"

De Silvestri: "Noi bestia nera dell'Inter? Il motivo è…"

00:43
De Silvestri: "Siamo come Lucio Dalla"

De Silvestri: "Siamo come Lucio Dalla"

01:13
Italiano: "Chivu ha cambiato così l'Inter"

Italiano: "Chivu ha cambiato così l'Inter"

03:39

De Silvestri in esclusiva: "Per l'Inter serve la nostra arma segreta"

01:49
Italiano in esclusiva: "Inter? Pronti per il sogno"

Bologna, Italiano in esclusiva: "Inter? Pronti per il sogno"

01:35
Conte: "Vi spiego la ricetta per uscire dal momento difficile"

Conte: "Vi spiego la ricetta per uscire dal momento difficile"

02:15
Conte: "Lobotka è pronto e con Lukaku bisogna gestire un aspetto"

Conte: "Lobotka è pronto e con Lukaku bisogna gestire un aspetto"

01:21
La teoria di Di Lorenzo: "Tutto parte sempre dalla difesa"

La teoria di Di Lorenzo: "Tutto parte sempre dalla difesa"

00:44
Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

17:40
Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Conte e Di Lorenzo

Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Conte e Di Lorenzo

01:45
Maignan: "Milan come una famiglia, vi spiego cosa è cambiato"

Maignan: "Milan come una famiglia, vi spiego cosa è cambiato"

00:48
Allegri: "Gimenez? Vediamo cosa possiamo fare sul mercato"

Allegri: "Gimenez? Vediamo cosa possiamo fare sul mercato"

01:15
Allegri: "Napoli arrabbiato. Fofana e Leao in campo? Vediamo"

Allegri: "Napoli arrabbiato. Fofana e Leao in campo? Vediamo"

18:06
Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Allegri e Maignan

Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Allegri e Maignan

I più visti di Calcio

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

Roma-Como 1-0: gli highlights

Roma-Como 1-0: gli highlights

FIFA The Best: Dembélé, Luis Enrique, l'11 migliore e tutti i top del 2025