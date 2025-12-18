Figc, Uefa premia Italia con 'Football and Refugee Grant Scheme'

L'iniziativa si inserisce nel percorso delle attività già realizzate dalla Figc a favore di rifugiati e richiedenti asilo, tra cui il torneo organizzato un anno e mezzo fa a Tirrenia, sempre nell'ambito del Uefa Football and Refugees Grant Scheme 2023/2024: una tre giorni di sport e inclusione che ha riunito Refugee Teams provenienti da Italia, Slovenia e Ucraina, oltre ai giovani coinvolti nel progetto Figc Rete Refugee Teams. Un'occasione di incontro, condivisione e crescita personale, arricchita da attività educative, visite culturali e momenti di socialità.