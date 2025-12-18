Figc, Uefa premia Italia con 'Football and Refugee Grant Scheme'

La Uefa ha assegnato alla FIGC il 'UEFA Football and Refugee Grant Scheme 2025/2026' con il progetto 'Road to Unity Euro Cup 2026 - Refugee Mini-tournament in Italy'. L'iniziativa prevede l'organizzazione di un minitorneo con sessioni di allenamento in vista della partecipazione della squadra Refugee Team Italy alla Unity Euro Cup 2026 che si svolgerà a ottobre 2026 nel Centro Tecnico Federale di Coverciano. Con il progetto 'Road to Unity Euri Cup 2026' la FIGC rinnova l'impegno nel promuovere l'integrazione attraverso il calcio, offrendo un'esperienza formativa e un'opportunità concreta di partecipazione sociale. La decisione della Uefa conferma il valore delle iniziative promosse dalla Federazione a sostegno dei rifugiati presenti sul territorio nazionale e delle comunità ospitanti. Il progetto contribuirà a consolidare il percorso intrapreso dal Refugee Team Italy, protagonista anche nell'edizione della Unity Euro Cup 2025 disputata a Zeist (Paesi Bassi), dove la squadra italiana ha chiuso tra le prime otto nazionali dopo aver mostrato una crescita costante già evidenziata nelle edizioni precedenti del torneo. Un cammino che ha visto il Team Italy partecipare a tutte le edizioni organizzate dal 2022, consolidando una presenza stabile e riconosciuta all'interno della manifestazione.
L'iniziativa si inserisce nel percorso delle attività già realizzate dalla Figc a favore di rifugiati e richiedenti asilo, tra cui il torneo organizzato un anno e mezzo fa a Tirrenia, sempre nell'ambito del Uefa Football and Refugees Grant Scheme 2023/2024: una tre giorni di sport e inclusione che ha riunito Refugee Teams provenienti da Italia, Slovenia e Ucraina, oltre ai giovani coinvolti nel progetto Figc Rete Refugee Teams. Un'occasione di incontro, condivisione e crescita personale, arricchita da attività educative, visite culturali e momenti di socialità.