Il Napoli pronto ad "azzannare" l'Inter: l'ossessione di Conte e il piano per il sorpasso al Milan

Antonio Conte esplora entrambe le possibilità, con un pensiero predominante, almeno a giudicare dalle parole rilasciate dopo Cagliari: "Nessuno può impedirci di guardare avanti". Chi lo conosce bene come Alessio Tacchinardi ha approfondito il concetto a Pressing: "Vede che l'Inter sta zoppicando e quindi ha ancora più ossessione e ha ancora più fame di andarli a prendere. Sono ancora tanti i punti di distanza ma l'Inter è in difficoltà. Quando vede le difficoltà, ti viene ad azzannare: chissà come sta caricando squadra e ambiente".