napoli

Il Napoli pronto ad "azzannare" l'Inter: l'ossessione di Conte e il piano per il sorpasso al Milan

Il Napoli di Conte vola a -7 dall'Inter. Il retroscena di Tacchinardi sulla fame del tecnico e il programma della sosta verso il big match col Milan

23 Mar 2026 - 09:35
videovideo

La quiete e la tempesta. Il Napoli, reduce da quattro vittorie consecutive, si è portato a -7 dall'Inter e dopo la sosta avrà l'occasione, magari, per accorciare ulteriormente. Di sicuro potrà tornare la prima rivale dei nerazzurri visto che ospiterà il Milan al Maradona, con una vittoria ci sarebbe il sorpasso sui rossoneri.

Antonio Conte esplora entrambe le possibilità, con un pensiero predominante, almeno a giudicare dalle parole rilasciate dopo Cagliari: "Nessuno può impedirci di guardare avanti". Chi lo conosce bene come Alessio Tacchinardi ha approfondito il concetto a Pressing: "Vede che l'Inter sta zoppicando e quindi ha ancora più ossessione e ha ancora più fame di andarli a prendere. Sono ancora tanti i punti di distanza ma l'Inter è in difficoltà. Quando vede le difficoltà, ti viene ad azzannare: chissà come sta caricando squadra e ambiente".

Già, come li caricherà? Ci penserà a lungo nei prossimi giorni quando, come successe a novembre (quando il clima attorno agli azzurri era però ben diverso), approfitterà della sosta del campionato per prendersi una pausa, lasciando a partire da martedì, alla ripresa degli allenamenti, il compito di guidare la rosa priva dei vari nazionali al vice Stellini. Verosimilmente Conte tornerà a Castel Volturno all'inizio della prossima settimana, per preparare il big match contro il Milan e, soprattutto, puntare l'Inter.

I giornali sportivi: lunedì 23 marzo 2026

1 di 19
© Rassegna stampa
© Rassegna stampa
© Rassegna stampa

© Rassegna stampa

© Rassegna stampa

conte
rimonta
scudetto
inter

Ultimi video

01:06
Atalanta-Verona 1-0: gli highlights

Atalanta-Verona 1-0: gli highlights

01:37
MCH ARRIVI NAZIONALI A COVERCIANO 22/3 MCH

Gli Azzurri a Coverciano per la settimana più importante della stagione

03:06
SFOGO VANOLI POST INTER V2

Vanoli perde le staffe in conferenza: "Basta, fammi godere una volta. Me le tirate fuori"

02:42
Valverde lascia i Blancos in inferiorità numerica, Real-Atlético 3-2

Valverde lascia i Blancos in inferiorità numerica, Real-Atlético 3-2

01:23
Doppietta di Vinicius e Blancos di nuovo avanti, Real-Atlético 3-2

Doppietta di Vinicius e Blancos di nuovo avanti, Real-Atlético 3-2

01:11
Magia di Molina dalla distanza, Real-Atlético 2-2

Magia di Molina dalla distanza, Real-Atlético 2-2

01:30
Valverde firma il sorpasso sui Colchoneros, Real-Atlético 2-1

Valverde firma il sorpasso sui Colchoneros, Real-Atlético 2-1

01:15
Vinicius Junior non sbaglia dal dischetto, Real-Atlético 1-1

Vinicius Junior non sbaglia dal dischetto, Real-Atlético 1-1

00:52
Fallo su Brahim Diaz e rigore per i Blancos, Real-Atlético 0-1

Fallo su Brahim Diaz e rigore per i Blancos, Real-Atlético 0-1

01:32
Lookman sblocca la gara al Bernabéu, Real-Atlético 0-1

Lookman sblocca la gara al Bernabéu, Real-Atlético 0-1

00:53
Il palo nega il gol a Valverde, Real-Atlético 0-0

Il palo nega il gol a Valverde, Real-Atlético 0-0

02:09
Real Madrid-Atlético Madrid 3-2: gli highlights

Real Madrid-Atlético Madrid 3-2: gli highlights

02:00
Brescianini: "Siamo una squadra più sicura, le prossime partite decisive per la salvezza"

Brescianini: "Siamo una squadra più sicura, le prossime partite decisive per la salvezza"

02:02
Bisseck: "Non siamo preoccupati, dobbiamo gestire i sei punti di vantaggio"

Bisseck: "Non siamo preoccupati, dobbiamo gestire i sei punti di vantaggio"

02:39
Vanoli: "Grande reazione, ci siamo meritati il pareggio"

Vanoli: "Grande reazione, ci siamo meritati il pareggio"

01:06
Atalanta-Verona 1-0: gli highlights

Atalanta-Verona 1-0: gli highlights

I più visti di Napoli

Il Napoli non brilla ma continua a vincere: sognare il bis tricolore non è un'utopia

Al Napoli basta il gol-lampo di McTominay per battere il Cagliari: Milan sorpassato, l'Inter ora è a +6

McTominay decisivo, sprazzi di De Bruyne, Højlund si nasconde

Conte: "Scudetto? Nessuno può impedirci di guardare avanti. Mettiamo pressione a chi ci precede"

Il Napoli a Cagliari con i big ritrovati per il sorpasso al Milan e un messaggio all'Inter

Napoli, omaggio a Commisso: consegnata una maglia azzurra numero 5

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:14
Pagliuca: "Inter ha rallentato, non vincere scudetto sarebbe Caporetto"
10:57
Marsiglia, annunciato l'addio del presidente Longoria
10:29
Pagliuca: "Italia ai Mondiali? Scottato dagli ultimi due precedenti"
10:06
Nazionale: Chiesa lascia il ritiro, chiamato Cambiaghi
09:41
Inter, tre partite in Serie A senza vincere: non succedeva dal 2023