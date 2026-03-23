Il Napoli pronto ad "azzannare" l'Inter: l'ossessione di Conte e il piano per il sorpasso al Milan

I giornali sportivi: lunedì 23 marzo 2026
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Il Napoli di Conte vola a -7 dall'Inter. Il retroscena di Tacchinardi sulla fame del tecnico e il programma della sosta verso il big match col Milan
La quiete e la tempesta. Il Napoli, reduce da quattro vittorie consecutive, si è portato a -7 dall'Inter e dopo la sosta avrà l'occasione, magari, per accorciare ulteriormente. Di sicuro potrà tornare la prima rivale dei nerazzurri visto che ospiterà il Milan al Maradona, con una vittoria ci sarebbe il sorpasso sui rossoneri.
Antonio Conte esplora entrambe le possibilità, con un pensiero predominante, almeno a giudicare dalle parole rilasciate dopo Cagliari: "Nessuno può impedirci di guardare avanti". Chi lo conosce bene come Alessio Tacchinardi ha approfondito il concetto a Pressing: "Vede che l'Inter sta zoppicando e quindi ha ancora più ossessione e ha ancora più fame di andarli a prendere. Sono ancora tanti i punti di distanza ma l'Inter è in difficoltà. Quando vede le difficoltà, ti viene ad azzannare: chissà come sta caricando squadra e ambiente".
Già, come li caricherà? Ci penserà a lungo nei prossimi giorni quando, come successe a novembre (quando il clima attorno agli azzurri era però ben diverso), approfitterà della sosta del campionato per prendersi una pausa, lasciando a partire da martedì, alla ripresa degli allenamenti, il compito di guidare la rosa priva dei vari nazionali al vice Stellini. Verosimilmente Conte tornerà a Castel Volturno all'inizio della prossima settimana, per preparare il big match contro il Milan e, soprattutto, puntare l'Inter.
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