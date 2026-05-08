LE PAROLE

Lukaku, parla l'agente: "Tornerà all'Anderlecht, ma non ora"

Pastorello svela il futuro dell'attaccante del Napoli: "Giocherà ancora in una big"

08 Mag 2026 - 08:35
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Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi con il Napoli a Castel Volturno, ma quale sarà il futuro di Big Rom? Ne ha parlato il suo agente, Federico Pastorello, nel corso di un'intervista a Dazn Belgio: "Ritorno all'Anderlecht? Io credo che tornerà al 100% un giorno - ha spiegato Pastorello, lasciando però intendere che il momento non sia ancora arrivato - Se però mi chiedete in un futuro vicino, non penso”.

"Per me Romelu è un attaccante fantastico anche se questa stagione è stata dura per lui - ha aggiunto l'agente del belga - Ha una grande energia, sono convinto che disputerà un grande Mondiale e che lo rivedremo al suo massimo livello la prossima stagione. E ovviamente quando parliamo di massimo livello, parliamo dei migliori club del mondo nei migliori campionati del mondo, quindi non vedo un ritorno immediato in Belgio". 

Il Mondiale passa però dal Napoli, Rudi Garcia vuole avere garanzie sulla forma fisica dell'attaccante e sebbene la convocazione per Usa, Canada e Messico resti altamente probabile, secondo il Mattino il ct belga chiede che Big Rom giochi almeno una gara ufficiale prima di decidere se chiamarlo.

Il problema, per Lukaku, è che sembra difficile che questo succeda col Napoli. Nonostante un parziale disgelo con Antonio Conte nell'incontro di qualche giorno fa, le posizioni tra giocatore e allenatore (e società) restano freddine. Non ci sono segnali per una convocazione per il match contro il Bologna, qualche speranza in più per quello successivo contro il Pisa e, magari, per l'ultima giornata di campionato contro l'Udinese dove il 32enne potrebbe essere convocato per salutare il pubblico del Maradona visto che a fine anno lascerà gli azzurri.

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