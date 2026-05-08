Lukaku, parla l'agente: "Tornerà all'Anderlecht, ma non ora"

"Per me Romelu è un attaccante fantastico anche se questa stagione è stata dura per lui - ha aggiunto l'agente del belga - Ha una grande energia, sono convinto che disputerà un grande Mondiale e che lo rivedremo al suo massimo livello la prossima stagione. E ovviamente quando parliamo di massimo livello, parliamo dei migliori club del mondo nei migliori campionati del mondo, quindi non vedo un ritorno immediato in Belgio".