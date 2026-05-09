Juve, Kalulu: "Le critiche mi hanno spinto, avrei potuto segnare di più"
© Getty Images
Un gol annullato per una manciata di centimetri di fuorigioco ha tolto la gioia della rete del raddoppio a Pierre Kalulu nella serata di Lecce. "Colpa" di Vlahovic: "Voleva solo far gol lui stasera!", sorride Kalulu a Sky Sport, "è stato annullato per pochissimo, sarebbe stato un gran gol, lo teniamo per la prossima partita".
Il difensore della Juventus è migliorato tanto in stagione: "Le critiche sono state una spinta in più, per quanto io faccia sempre tutto per me. Abbiamo avuto diverse occasioni e potevamo fare più gol". Due le aree in cui ha allargato il suo focus: "All'età di 25 anni devi essere sempre pronto anche sul piano fisico per aiutare la squadra e avere una spinta sul piano tattico per migliorarmi. In questa società è così perché devi sempre stare ad alto livello. Era uno step della mia crescita".
E anche in zona gol si può fare meglio: "In stagione avrei potuto segnare 5/6 gol. Devo lavorarci ancora su, perché il mister mi spinge ad andare e devo farmi trovare pronto".