Juve, Kalulu: "Le critiche mi hanno spinto, avrei potuto segnare di più"

Il difensore della Juventus è migliorato tanto in stagione: "Le critiche sono state una spinta in più, per quanto io faccia sempre tutto per me. Abbiamo avuto diverse occasioni e potevamo fare più gol". Due le aree in cui ha allargato il suo focus: "All'età di 25 anni devi essere sempre pronto anche sul piano fisico per aiutare la squadra e avere una spinta sul piano tattico per migliorarmi. In questa società è così perché devi sempre stare ad alto livello. Era uno step della mia crescita".