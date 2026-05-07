Belgio, Lukaku rischia anche i Mondiali 2026? La richiesta di Garcia e la posizione del Napoli

Napoli-Lukaku: Big Rom si allena in Belgio sul campo dell'Anversa. Le foto
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Il ct belga Garcia ha fatto una precisa richiesta a Lukaku per garantirsi la convocazione verso i Mondiali 2026 ma tutto dipende dal Napoli
Lo strappo tra Romelu Lukaku e il Napoli si è consumato quando l'attaccante belga, senza concordarlo con dirigenti e medici azzurri, a fine marzo è rimasto ad allenarsi in Belgio per ritrovare la migliore condizione anche e soprattutto in ottica Mondiali 2026. Ora, però, anche Rudi Garcia vuole avere garanzie sulla forma fisica dell'attaccante: sebbene la convocazione per Usa, Canada e Messico resti altamente probabile, secondo il Mattino il ct belga chiede che Big Rom giochi almeno una gara ufficiale prima di decidere se chiamarlo. Lo scrive Il Mattino.
Il problema, per Lukaku, è che sembra difficile che questo succeda col Napoli. Nonostante un parziale disgelo con Antonio Conte nell'incontro di qualche giorno fa, le posizioni tra giocatore e allenatore (e società) restano freddine. Non ci sono segnali per una convocazione per il match contro il Bologna, qualche speranza in più per quello successivo contro il Pisa e, magari, per l'ultima giornata di campionato contro l'Udinese dove il 32enne potrebbe essere convocato per salutare il pubblico del Maradona visto che a fine anno le strade si separeranno.
E per il futuro? Per Big Rom si riaprono le piste che portano all'Arabia Saudita o a un clamoroso ritorno in Premier League, in un club di fascia media. Una parabola triste per quello che doveva essere l'uomo della provvidenza e che invece lascerà Napoli dopo due stagioni.
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