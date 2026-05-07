Belgio, Lukaku rischia anche i Mondiali 2026? La richiesta di Garcia e la posizione del Napoli

Lo strappo tra Romelu Lukaku e il Napoli si è consumato quando l'attaccante belga, senza concordarlo con dirigenti e medici azzurri, a fine marzo è rimasto ad allenarsi in Belgio per ritrovare la migliore condizione anche e soprattutto in ottica Mondiali 2026. Ora, però, anche Rudi Garcia vuole avere garanzie sulla forma fisica dell'attaccante: sebbene la convocazione per Usa, Canada e Messico resti altamente probabile, secondo il Mattino il ct belga chiede che Big Rom giochi almeno una gara ufficiale prima di decidere se chiamarlo. Lo scrive Il Mattino.