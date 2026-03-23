Napoli-Milan in 'aiuto' dell'Inter: per Chivu scatto decisivo o il rischio vero di perdere tutto

Il campionato è riaperto. Impensabile appena quindici giorni fa, quando l'Inter si presentò al derby con 10 punti di vantaggio sul Milan. La sentenza arriva dallo stadio Franchi, dove la squadra nerazzurra, invece di dare l'accelerata decisiva e tenere a distanza le rivali dopo la sconfitta appunto contro i rossoneri e l'1-1 di San Siro contro l'Atalanta, si fa raggiungere dalla Fiorentina sul pareggio e rosicchiare altri due punti dai cugini, ora a -6, e dal Napoli a -7. "La sosta farà bene - ha ammesso il vice di Chivu (squalificato) Aleksander Kolarov dopo la gara contro la Viola - Cercheremo di recuperare qualche giocatore e delle energie". E proprio dopo la pausa per le Nazionali l'Inter avrà un'altra occasione d'oro per l'allungo sulle dirette inseguitrici: il lunedì di Pasquetta infatti al Maradona si affronteranno Milan e Napoli in uno scontro diretto che potrebbe eliminare una delle due rivali oppure annullarle a favore dei nerazzurri in caso di successo la sera di Pasqua a San Siro contro la Roma.

