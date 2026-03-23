IL CALENDARIO

Napoli-Milan in 'aiuto' dell'Inter: per Chivu scatto decisivo o il rischio vero di perdere tutto

Lo sprint scudetto nelle ultime otto giornate: dopo la sosta nerazzurri contro la Roma a San Siro, mentre le rivali si scontrano al Maradona

23 Mar 2026 - 09:09

Il campionato è riaperto. Impensabile appena quindici giorni fa, quando l'Inter si presentò al derby con 10 punti di vantaggio sul Milan. La sentenza arriva dallo stadio Franchi, dove la squadra nerazzurra, invece di dare l'accelerata decisiva e tenere a distanza le rivali dopo la sconfitta appunto contro i rossoneri e l'1-1 di San Siro contro l'Atalanta, si fa raggiungere dalla Fiorentina sul pareggio e rosicchiare altri due punti dai cugini, ora a -6, e dal Napoli a -7. "La sosta farà bene - ha ammesso il vice di Chivu (squalificato) Aleksander Kolarov dopo la gara contro la Viola - Cercheremo di recuperare qualche giocatore e delle energie". E proprio dopo la pausa per le Nazionali l'Inter avrà un'altra occasione d'oro per l'allungo sulle dirette inseguitrici: il lunedì di Pasquetta infatti al Maradona si affronteranno Milan e Napoli in uno scontro diretto che potrebbe eliminare una delle due rivali oppure annullarle a favore dei nerazzurri in caso di successo la sera di Pasqua a San Siro contro la Roma.

© pressing

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Dopo la sfida contro i giallorossi di Gasperini, impegnati della corsa per un posto in Champions, la squadra di Chivu è attesa dalla difficile trasferta contro il Como delle meraviglie, mentre il Milan riceverà l'Udinese e il Napoli andrà a giocare a Parma: un turno sulla carta più complicato rispetto alle avversarie nella lotta per lo scudetto. Alla 33.a giornata l'Inter ospita il Cagliari, mentre i rossoneri di Allegri andranno a Verona e gli azzurri di Conte affronteranno in casa la Lazio dell'ex Sarri. I nerazzurri avranno poi l'impegno infrasettimanale con il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Como a San Siro (0-0 all'andata): un dettaglio di non poco conto avere una gara in più da giocare rispetto a Milan e Napoli, visto il fiato corto e la poca brillantezza della squadra di Chivu nelle ultime uscite. Alla terzultima trasferta all'Olimpico contro la Lazio per l'Inter e impegni in casa per Milan (contro l'Atalanta) e Napoli (contro il Bologna). Otto giornate e dopo la sosta parte lo sprint scudetto: l'Inter può subito fare lo scatto decisivo o cominciare davvero a tremare.

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