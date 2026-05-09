Juve, gol da record di Vlahovic dopo 12'': ecco chi ha superato
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Dusan Vlahovic rientra da titolare con gol e scrive il suo nome nel libro dei record della storia della Juventus. Quello segnato a Lecce dal serbo, dopo 12 secondi, è infatti il gol più veloce nella storia del club bianconero. Superato il primato precedente che risaliva a un Juventus-Inter 1-3 del novembre 2012 con gol di Arturo Vidal dopo 18 secondi.
Nei 14 anni tra una rete e l'altra, in Serie A hanno segnato in meno tempo solamente Leao e Lozano, rispettivamente in 6 e 9 secondi.