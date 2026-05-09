Juventus, Kelly: "Dovevamo cambiare qualcosa rispetto al Verona, siamo stati resilienti"
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Il ritorno alla porta inviolata esalta anche i protagonisti difensivi della Juventus. Non solo il portiere Di Gregorio che ha respinto alla grande su Cheddira, ma anche Lloyd Kelly autore di una buona prova.
Riscatto individuale, ma anche di squadra: "Dovevamo cambiare qualcosa rispetto all'ultima partita. Abbiamo mostrato la giusta resilienza soprattutto nel finale, giocando di squadra", le parole a Sky Sport.
Ultimi passi per la qualificazione Champions che dipendono solo dalla Juventus: "Non dobbiamo pensare alle altre squadre, ma a noi e ciò che dobbiamo fare. Ora ci rilasseremo e poi penseremo alla prossime due partite".