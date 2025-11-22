Napoli, Conte: "Mi sono ripreso la squadra? Non c'era bisogno, sarà sempre con me. Io senza maschere, a tanti non piace"

"Sono due settimane che non mi vedete, ma sono anche due settimane che ne parlate - ha detto Conte a Dazn - La squadra sarà sempre con me, e io sarò sempre con la squadra: non avevo bisogno di riprendermi il Napoli. C'era un'energia positiva in tutto lo stadio, era da un po' che non avvertivamo tutta questa positività. Sono stati bravi i ragazzi. Questo tipo di ambiente trascina, i ragazzi sono stati davvero bravi contro una squadra, l'Atalanta, secondo me di livello molto alto. Mi sono ripreso la squadra? Non c'era bisogno, la squadra sarà sempre con me, così come io staro sempre con loro" - ha detto replicando al messaggio del presidente De Laurentiis - C'è un rapporto molto stretto. Sanno di avere davanti una persona vera, senza maschere, che si espone come tanti non hanno il coraggio di fare. Nella mia schiettezza, nella verità dei fatti e dei rapporti con i ragazzi, loro sanno che niente e nessuno potrà mai incrinare il rapporto con la squadra". E ancora: "Mi sono preso la responsabilità, pensando che forse non stavo tirando fuori il meglio. Alle volte si dimentica che stiamo affrontando l'emergenza, con le assenze di Anguissa dopo De Bruyne, Lukaku, Spinazzola. Facciamo di necessità virtù, cambiando anche sistema, e invece si fa dietro al gossip e alle fesserie". Sul rientro di Lukaku: "Va monitorato, ha avuto un infortunio importante, è già tanto averlo nello spogliatoio, dà energia".