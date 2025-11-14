Napoli: gli infortuni preoccupano, ma dopo la sosta l'infermeria comincerà a svuotarsi: Lukaku tenta l'accelerata

La grande attesa è però proprio per Lukaku, che dopo essere rientrato a Castel Volturno sta tentando l'accelerata per aiutare la squadra a risollevarsi al più presto da un periodo complicato. L'obiettivo iniziale era quello di recuperare il belga per metà dicembre e averlo a disposizione per la Supercoppa, che scatterà il 18, ma le ultime indiscrezioni dicono che i tempi potrebbero anche accorciarsi. Conte potrebbe riabbracciare il suo centravanti tra fine novembre e inizio dicembre, dandogli così un paio di settimane per ritrovare minutaggio, condizione e presentarsi a Riad forse non ancora al top, ma quasi.