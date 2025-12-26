Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
1 di 5
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

a san domenico

Napoli, la Supercoppa in vetrina: trofeo esposto a San Domenico Maggiore

La Supercoppa vinta a Riad in mostra a Napoli. Fino al 4 gennaio il trofeo all'Official Store di Piazza San Domenico Maggiore

di Redazione
26 Dic 2025 - 14:22
5 foto

Festa continua per i tifosi del Napoli: dal 26 dicembre al 4 gennaio sarà possibile ammirare da vicino la Supercoppa Italiana conquistata recentemente a Riad. Il trofeo sarà esposto presso l'Official Store di Piazza San Domenico Maggiore, nel cuore del centro storico, offrendo a tutti gli appassionati l'opportunità di una foto ricordo con la coppa.

napoli
supercoppa
store
tifosi

Ultimi video

01:26
Milan, oggi riposo

Milan, oggi riposo

01:24
DICH CUESTA PARMA DICH

Cuesta: "L'amarezza come spinta. Sappiamo che partita dobbiamo fare"

01:30
Il Natale del Como

Il Natale del Como che sogna la qualificazione europea

01:36
Kean, ritorno al gol

La Fiorentina si aggrappa a Kean

01:23
Il Bologna fa "toc toc"

Il Bologna fa "toc toc" nel segno di Orsolini

01:51
Flop allo United

Zirkzee in cerca di rivincite

01:37
Gatti uomo mercato

Gatti uomo mercato: lo rivuole Allegri

01:36
Napoli, corsa al primato

Il Napoli riprende la corsa al primato

01:31
Riapre Milanello

Milan: torna Leao per riaprire la caccia all'Inter

01:33
Inter, piano per la fuga

Inter: piano per la fuga, ma occhio all'Atalanta

01:45
La Serie A non si ferma

La Serie A non si ferma: riparte la sfida scudetto

05:41
Il punto sulla Nazionale

Il punto sulla Nazionale

01:31
Roma, un grande 2026

Roma, un grande 2026

02:14
Napoli, Neres on fire

Napoli, Neres on fire

01:43
Juve in serie positiva

Juve in serie positiva

01:26
Milan, oggi riposo

Milan, oggi riposo

I più visti di Napoli

Napoli, festeggiamenti amari: la squadra lascia Capodichino da un'uscita secondaria. Tifosi spiazzati

A Natale tutti più buoni ma non AdL, duro attacco "ai signorotti che comandano il calcio"

La svolta di Conte passa da Neres e Hojlund: Supercoppa manifesto del nuovo Napoli

Conte: "Conta solo chi vince, le sconfitte mi hanno reso più cattivo. Il Napoli comanda? No"

Trionfo Napoli in Supercoppa: Neres affonda il Bologna e fa esultare Conte

Allegri perde la testa, insulti a Oriali

Lite con Oriali, niente squalifica per Allegri ma il Giudice Sportivo lo multa