Napoli, la Supercoppa in vetrina: trofeo esposto a San Domenico Maggiore

La Supercoppa vinta a Riad in mostra a Napoli. Fino al 4 gennaio il trofeo all'Official Store di Piazza San Domenico Maggioredi Redazione
Festa continua per i tifosi del Napoli: dal 26 dicembre al 4 gennaio sarà possibile ammirare da vicino la Supercoppa Italiana conquistata recentemente a Riad. Il trofeo sarà esposto presso l'Official Store di Piazza San Domenico Maggiore, nel cuore del centro storico, offrendo a tutti gli appassionati l'opportunità di una foto ricordo con la coppa.