Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
NAPOLI

Napoli, lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra per Anguissa

Il camerunese si è infortunato in Nazionale: dopo De Bruyne un'altra grossa perdita in mezzo. Starà fuori fino a gennaio

di Antonella Pelosi
13 Nov 2025 - 16:32
© Getty Images

© Getty Images

Un'altra pessima notizia per il Napoli e per Antonio Conte: gli esami strumentali cui è stato sottoposto Anguissa presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. "Il calciatore azzurro - si legge nella nota del Napoli - ha già iniziato l'iter riabilitativo". Il centrocampista si è infortunato nel corso dell'ultima sessione di allenamento con il suo Camerun. Per Anguissa il 2025 è già finito: starà fuori almeno fino a gennaio. Dopo De Bruyne, che a fine ottobre si è operato ad Anversa per curare la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra che lo ha costretto ad abbandonare la partita contro l'Inter, Conte perde dunque un altro tassello fondamentale del suo centrocampo. "Questa lesione di alto grado necessita almeno di 40-45 giorni - ha detto a Sportmediaset il Dottor Matteo Vitali, ortopedico del San Raffaele di Milano - Farà Riposo almeno per i primi dieci giorni, poi terapie fisiche, fisioterapia e rieducazione. A un mese si sottoporrà a una risonanza di controllo ma prima dei 45 giorni con un alto grado non rientra. Sono rari gli interventi per queste lesioni. In alcuni casi è necessario l'intervento anche se i tempi di recupero non si accelerano ma rimangono sempre di due mesi".

Leggi anche
Conte e De Laurentiis

Contatto Conte-AdL, cosa si sono detti: ampie garanzie, anche sul mercato

napoli
anguissa

Ultimi video

01:34
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:11
È un altro Terracciano

È un altro Terracciano

01:42
Premio Nils Liedholm

Premio Nils Liedholm

01:24
Fiorentina, ecco Vanoli

Fiorentina, ecco Vanoli

01:11
Roma, il sogno continua

Roma, il sogno continua

01:15
La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

01:18
Inter, obiettivo derby

Inter, obiettivo derby

01:30
Quanto manca Lukaku

Quanto manca Lukaku

01:34
MCH TIFOSO ITALIANO IN MOLDAVIA MCH

Il tifoso moldavo col mito dell'Italia di Lippi e Gattuso mostra le foto vintage

00:27
DICH CRISTANTE PER SITO DICH

Cristante: "Vogliamo vincere e continuare la nostra crescita"

00:58
DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

01:00
DICH VANOLI PER SITO 12/11 DICH

Fiorentina, Vanoli si presenta: "È una sfida che mi motiva. Non ho paura"

00:50
MCH PALLADINO ATALANTA SITO MCH

Atalanta, primo allenamento per Palladino: "Parte tutto dalla testa"

03:25
DICH CARLO LIEDHOLM FIGLIO DICH

Carlo Liedholm: "Mio papà stile, fair play e classe"

02:48
DICH ANDREA MENGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

Andrea Meneghin al premio Liedholm: "Resta il suo approccio al mondo sport"

01:34
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

I più visti di Napoli

Tensione tra Conte e la squadra: il tecnico incassa la fiducia del club, i big rischiano il posto

Napoli, ora che succede? Atteso il vertice Conte-AdL. Duro confronto negli spogliatoi

De Laurentiis scaccia la crisi: "Orgoglioso di avere Conte al mio fianco, sul web si leggono favole"

Conte assente alla ripresa degli allenamenti, il club: "Permesso concordato da mesi"

Cuore, egoismo e mentalità: i tasti toccati da Conte che ricordano l'addio al Tottenham

Conte perde anche Anguissa: si fa male in Nazionale, si teme uno stiramento

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:34
Bologna, Rowe: "Non è l'inizio di stagione che speravo"
15:46
All'Udinese il premio De Sanctis per la sostenibilità
15:25
Euro 2032, Abodi: "Grande opportunità per le città"
15:21
Napoli, il bollettino di Anguissa: lesione di alto grado del bicipite femorale
15:16
Parma, Suzuki si è operato: il comunicato del club