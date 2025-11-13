Napoli, lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra per Anguissa

Un'altra pessima notizia per il Napoli e per Antonio Conte: gli esami strumentali cui è stato sottoposto Anguissa presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. "Il calciatore azzurro - si legge nella nota del Napoli - ha già iniziato l'iter riabilitativo". Il centrocampista si è infortunato nel corso dell'ultima sessione di allenamento con il suo Camerun. Per Anguissa il 2025 è già finito: starà fuori almeno fino a gennaio. Dopo De Bruyne, che a fine ottobre si è operato ad Anversa per curare la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra che lo ha costretto ad abbandonare la partita contro l'Inter, Conte perde dunque un altro tassello fondamentale del suo centrocampo. "Questa lesione di alto grado necessita almeno di 40-45 giorni - ha detto a Sportmediaset il Dottor Matteo Vitali, ortopedico del San Raffaele di Milano - Farà Riposo almeno per i primi dieci giorni, poi terapie fisiche, fisioterapia e rieducazione. A un mese si sottoporrà a una risonanza di controllo ma prima dei 45 giorni con un alto grado non rientra. Sono rari gli interventi per queste lesioni. In alcuni casi è necessario l'intervento anche se i tempi di recupero non si accelerano ma rimangono sempre di due mesi".