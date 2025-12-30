Logo SportMediaset

Calcio

Il Sassuolo e il Comune accolgono i nuovi nati con un 'baby kit' a tinte neroverdi

30 Dic 2025 - 19:28

È un gesto, seppure simbolico, rivolto ai nuovi nati che il comune di Sassuolo e Sassuolo calcio hanno deciso di riservare ai neonati residenti in città fin dalla nascita o dall'adozione. La singolare iniziativa, che prende il nome di "Sassuolo, cresciamo insieme", è stata presentata oggi e prevede la consegna di un 'baby kit a tinte neroverdi', rafforzando sia l'attenzione verso i più piccoli, ma anche la volontà di costruire una comunità sempre più accogliente. "Con questo progetto l'Amministrazione comunale intende testimoniare la propria vicinanza alla genitorialità e alle azioni di cura dei primi mesi di vita, offrendo un segno tangibile di benvenuto". Parole del sindaco di Sassuolo, Matteo Messina che ha aggiunto: "Tutto ciò si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di sostegno alla famiglia promosse dal Comune di Sassuolo, integrandosi con i servizi educativi 0-3 anni, le iniziative culturali e sociali dedicate alle famiglie e i percorsi di supporto alla genitorialità". L'iniziativa rientra nel progetto 'Generazione S' che da anni il Sassuolo calcio porta avanti promuovendo educazione, rispetto delle regole e senso di comunità. "Per noi - ha detto l'ad del club, Giovanni Carnevali - si tratta di un gesto semplice per ribadire che il Sassuolo calcio non è solo una squadra ma una comunità che cresce insieme al territorio". Il Baby Kit è composta da una confezione con i loghi del Comune e del Sassuolo, bavaglino e tutina e una brochure informativa sui servizi collegati alla nascita di un figlio. La consegna presso l'ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Sassuolo. 

