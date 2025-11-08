Conte punta su Hojlund: con il Bologna per ritrovare il gol. Lukaku "vede" il rientro

Approcciare la sosta con una vittoria sarebbe fondamentale per Conte, che domani spera di ritrovare i gol di Rasmus Hojlund. Dopo il problema muscolare che l'ha tenuto fuori per 3 partite, l'attaccante danese non ha ancora trovato la via del gol, a fronte dei 4 segnati nelle 6 partite precedenti. Con l'assenza di De Bruyne, è dalle sue giocate e dai suoi gol che passa il cammino del Napoli, sia in campionato che in Champions League. Negli ultimi allenamenti, Hojlund ha mostrato grande crescita, soprattutto dal punto di vista fisico, con che ha lavorato soprattutto sul lavoro di sponda per legare il gioco e sull'attacco alla profondità, una delle sue caratteristiche principali che potrebbero essere decisive nella sfida del Dall'Ara, visto il modo di difendere della squadra di Italiano. Nel tridente che sfiderà il Bologna, Conte sembra essere intenzionato a confermare Politano ed Elmas ai suoi fianchi, con David Neres e Noa Lang che al momento non convincono a pieno e dovrebbero partire dalla panchina. Inoltre, rientrano Marianucci, Mazzocchi e Lucca, assente in Chmapions per squalifica. Da monitorare, invece, le condizioni di Gilmour e Spinazzola, in dubbio a causa di un problema fisico.