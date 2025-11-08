Conte punta su Hojlund: con il Bologna per ritrovare il gol. Lukaku "vede" il rientro

La sfida del Dall'Ara sarà l'occasione per ritrovare il il centravanti danese, a secco di gol dopo lo stop per infortuniodi Martino Cozzi
Dopo due 0-0 consecutivi con Como ed Eintracht Francoforte, il Napoli di Antonio Conte vuole tornare a vincere. Domani, domenica 9 novembre, alle 15 è in programma la sfida con il Bologna in trasferta, snodo fondamentale per restare in testa alla classifica. Le ultime due sfide hanno lasciato qualche scoria di troppo agli azzurri e la gara del Dall'Ara è l'occasione giusta per mandare dei segnali concreti: i rossoblu, infatti, arrivano da 7 risultati utili consecutivi in campionato con l'ultima sconfitta che risale al 14 di settembre nella sfida di San Siro contro il Milan.
Approcciare la sosta con una vittoria sarebbe fondamentale per Conte, che domani spera di ritrovare i gol di Rasmus Hojlund. Dopo il problema muscolare che l'ha tenuto fuori per 3 partite, l'attaccante danese non ha ancora trovato la via del gol, a fronte dei 4 segnati nelle 6 partite precedenti. Con l'assenza di De Bruyne, è dalle sue giocate e dai suoi gol che passa il cammino del Napoli, sia in campionato che in Champions League. Negli ultimi allenamenti, Hojlund ha mostrato grande crescita, soprattutto dal punto di vista fisico, con che ha lavorato soprattutto sul lavoro di sponda per legare il gioco e sull'attacco alla profondità, una delle sue caratteristiche principali che potrebbero essere decisive nella sfida del Dall'Ara, visto il modo di difendere della squadra di Italiano. Nel tridente che sfiderà il Bologna, Conte sembra essere intenzionato a confermare Politano ed Elmas ai suoi fianchi, con David Neres e Noa Lang che al momento non convincono a pieno e dovrebbero partire dalla panchina. Inoltre, rientrano Marianucci, Mazzocchi e Lucca, assente in Chmapions per squalifica. Da monitorare, invece, le condizioni di Gilmour e Spinazzola, in dubbio a causa di un problema fisico.
LUKAKU VERSO IL RIENTRO
Dopo la lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra subita ad agosto, Romelu Lukaku comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Infatti, l'attaccante belga sta continuando nel suo iter riabilitativo e potrebbe tornare a disposizione accorciando i tempi inizialmente previsti. Infatti, il suo rientro era stato ipotizzato per la Supercoppa Italiana, in programma a Riad tra il 18 e il 22 dicembre e che vedrà gli azzurri affrontare il Milan in semifinale. Qualora le cose andassero molto bene, ecco che Lukaku potrebbe tornare già a disposizione di Conte verso fine mese, con la possibilità di vederlo, almeno tra i convocati, in occasione della sfida con la Roma, in programma il 30 novembre. Ovviamente, considerando anche l'importanza dell'infortunio, lo staff medico del Napoli non vorrà forzare i tempi di recupero con il rischio di ricaduta che è sempre dietro l'angolo.