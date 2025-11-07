De Laurentiis: "Lo stadio Maradona è un cesso"

Infine, De Laurentiis ha sollevato dubbi sul futuro dei campionati nazionali, lanciando un avvertimento a Ceferin e Infantino: "Dobbiamo stare attenti a ridurre il valore dei campionati nazionali (si riferisce al progressivo potenziamento di coppe europee e la nascita di nuove competizioni internazionali, ndr). Cosa facciamo a fare i nuovi stadi se poi le altre squadre (italiane, ndr) non ci sono. Allora facciamo solo un campionato europeo e cambiamo le regole del gioco".