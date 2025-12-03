Coppa Italia, Italiano: "Col Parma serve una grande prestazione"

"Siamo i detentori della Coppa Italia e con il Parma dobbiamo fare una grande prestazione per dimostrare di avere capacità di reagire". Parola di Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù si lecca le ferite e chiede ai suoi uomini riscatto dopo il ko arrivato lunedì sera con la Cremonese che ha interrotto una striscia positiva di 12 gare consecutive senza sconfitta. Il tecnico dovrà rinunciare a Vitik, Freuler e Skorupski, ma ritrova dopo 3 mesi e mezzo di assenza Ciro Immobile, al rientro dopo la lesione muscolare rimediata all'esordio in campionato: "Gli avevo promesso che dopo Cremona sarebbe stato nei convocati: è guarito, ma deve alzare condizione, minuti e tenuta. Mi auguro sia mentalmente libero da ogni pensiero". Partirà molto probabilmente dalla panchina, mentre dovrebbe avere la prima chance da titolare in mediana: "Domani dobbiamo tornare ad avere la concentrazione ai massimi livelli", ha concluso Italiano.