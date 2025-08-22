Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO SASSUOLO-NAPOLI

Napoli, Conte: "Difficile rivincere lo Scudetto. Lukaku? Niente alibi, troviamo la soluzione"

Il tecnico dei campioni d'Italia presenta la sfida con il Sassuolo

22 Ago 2025 - 16:02

Il Napoli comincia la difesa dello Scudetto domani sera contro il Sassuolo. Antonio Conte presenta in conferenza stampa la sfida del Mapei Stadium. "Sinceramente a questo gruppo non c'è bisogno di ripetere situazioni su cui abbiamo lavorato tanto e su cui lavoreremo ancora, questo è un gruppo serio, responsabile, che ha voglia di lavorare giorno dopo giorno, di migliorare, non c'è bisogno di dire niente, quello che ho rimarcato è un fatto storico. Non è mai successo a Napoli di ripetersi dopo lo Scudetto e quando siamo partiti favoriti dopo lo Scudetto con Osimhen, Kvara, Zielinski, avendo perso solo Kim e facendo pure un mercato da 100 milioni, siamo arrivati decimi. Deve essere imposto bene nella mente di tutti, anche dell'ambiente perché si vince tutti, si festeggia tutti, nell'eventualità si perde tutti. Sarà difficile, un campionato difficile, secondo me con tante squadre attrezzate e dovremo far del nostro meglio dando anche una strada a tanti perché avendo vinto l'anno scorso abbiamo aperto nuovi orizzonti a tante squadre, non solo alle solite abituate".

Leggi anche

Napoli, Conte vola basso: "Il primo a vincere due scudetti? Stiamo belli calmi..."

Sull'infortunio di Lukaku. "È un infortunio importante per un giocatore che aveva un peso specifico, l'ha avuto l'anno scorso nello Scudetto, ma sappiamo benissimo che durante l'anno possono capitare queste situazioni. Qualcosa di importante è accaduto anche l'anno scorso, non solo come infortuni, ma può capitare anche sul mercato, qualcosa che sembra che faccia cadere tutto, ma questi ragazzi hanno dimostrato l'anno scorso di far fronte a tutto. Quello che dobbiamo fare non è andare dietro a recriminazioni, a trovare alibi, quello che dobbiamo fare è trovare la soluzione. L'abbiamo fatto l'anno scorso a ogni difficoltà, non abbiamo mai pianto, ma trovato soluzioni, loro lo sanno e io con i ragazzi non ne ho proprio parlato dell'infortunio. Fa parte del gioco, come il mercato, cerchiamo di lavorare affinché quello che si ha possa splendere più possibile". Alla domanda sul mercato, la risposta è perentoria: "Non parlo di mercato".

L'infortunio di Big Rom apre all'ipotesi di un terzo modulo. "È inevitabile, bisogna lavorare per trovare soluzioni, sappiamo benissimo che il 4-3-3 è nelle corde della squadra, abbiamo fatto anche acquisti mirati al 4-3-3, ma abbiamo dimostrato l'anno scorso anche altre strade da percorrere. Un allenatore deve essere bravo a percorrerle, senza snaturare le caratteristiche e cercando di far giocare quelli migliori, ma sempre trovando soluzioni e oggi dopo l'infortunio di Romelu valutiamo anche una terza opzione perché ora abbiamo una sola punta e dobbiamo pensare anche di giocare senza quella punta".

Il ballottaggio tra i pali tra Meret e Milinkovic-Savic. "Non c'è nessun dubbio, ma sempre una decisione da prendere perché ho due portieri bravi, non dimentico neanche Nikita Contini che è un ottimo terzo e all'occorrenza sarebbe pronto pure lui. Ho due portieri bravi, si è creato un bel clima, c'è grande serenità e farò valutazioni di partita in partita in base alle caratteristiche, mi fido di loro e loro sono a disposizione, abbiamo provato ad alzare il livello di competizione, ne avevamo bisogno. Ora c'è da lavorare, stare zitti, parlare poco e fare il meglio. Ha già scelto per domani? Secondo lei ho scelto o no... aspetto l'ultimo secondo? (ride, ndr) Tutti sanno tutto, chi deve sapere sa (ride, ndr)".

Un voto alla rosa. "Non tocca a me parlare e dare giudizi, dare numeri sulla rosa, ci sono gli esperti, gli addetti ai lavori che sono molto più bravi, fanno quello. Non ho mai dato valutazioni alla rosa e mai la darò. Con quello che mi viene messo a disposizione bisogna cercare di fare il massimo, abbiamo sempre ragionato così e l'anno scordo siamo arrivati a qualcosa di straordinario".

La novità che gli arbitri spiegheranno le decisioni prese al Var. "Polemiche non nostre, io sollevai il problema durante l'anno, all'ottava-nona partita, ho avuto un riscontro anche della classe arbitrale che non fossero fesserie, ben accetto tutto ciò che arriva e può dare trasparenza, onestà e serenità, qualsiasi cosa che migliori la decisione per me è ben accetta. Meno ombre ci sono ed è un bene per tutti, pure per l'arbitro che ha un lavoro molto duro, è inevitabile che andando di più al monitor e dovendo spiegare a tutti la decisione ci sarà una grande responsabilità e l'accetteremo. Cosa che l'anno scorso... c'era qualcuno che si eclissava".

Napoli un po' meno favorito per lo Scudetto dopo il ko di Lukaku. "Noi perdiamo un giocatore importante, punto, poi favoriti o non favoriti abbiamo lo Scudetto sulla maglia e per definizione sei tra i favoriti anche se perdi tutti i giocatori, quello ce l'hai sempre e ti annovera per definizione tra i favoriti. Ma come ho detto non basta quello, anche tra i favoriti poi l'anno dopo si sono fatti disastri come dicevo, e deve essere da monito. Si vince tutti, si perde tutti".

La coesistenza tra De Bruyne e McTominay. "È tutto da definire, da testare, oggi veniamo da un mese di lavoro e viene difficile dare giudizi, io non sono per le parole, ma per i fatti e quindi parlare giusto per farlo non ha senso. C'è poi il campo che deve parlare per noi, per tutti, qualsiasi domanda che frulla nella vostra testa. C'è bisogno di aspettare le partite vere e poi valutare".

Conte chiede grande compattezza all'ambiente. "L'anno scorso ha sofferto? Allora due anni fa si è morti... L'anno scorso abbiamo vinto facendo tantissime cose, poi se per voi vincere lo Scudetto è sofferenza allora alzo le mani e mi ritiro. È giusto sottolineare alcune situazioni. L'ambiente, l'ho detto prima, si vince e si perde tutti, non possiamo scindere, l'ambiente non può stare con noi se vinciamo o contro se non vinciamo, è troppo facile, il vero tifoso napoletano sta sempre con la squadra. Si è parlato sempre delle pressioni, ma abbiamo saputo reggere, abbiamo vinto, facendo qualcosa di incredibile, ora è una nuova stagione e ognuno può pensare ciò che vuole, io dico che bisogna parlare poco in tutte le sedi, a me hanno insegnato così! Io non sono un parolaio, sono per l'essenza che dice testa bassa e pedalare altrimenti facciamo come due anni fa in cui nella zona imputata sono finiti solo squadra e presidente, ma quando si vince andiamo tutti e quando si perde si scinde? Formiamo un ambiente unito nella buona e nella cattiva sorte, mettiamo pressione positiva e non negativa! È già successo! Serve compattezza, aiutiamo i ragazzi che hanno vinto 2 scudetti in 3 anni e resterà nella storia, indelebile, chi se lo dimentica vada a baciarsi la figurina dei ragazzi".

Su cosa è più intrigante: Napoli favorito, De Bruyne e Modric in Serie A o il ritorno di Allegri. "Siamo favoriti, l'ultima volta siamo finiti decimi. La prima risposta. Poi parliamo di due grandi calciatori, oggi ci stiamo concentrando tutti sulle parole, ma ci saranno i fatti, il campo dovrà parlare. Che intrighi o meno, bisogna giocà. Allegri? Torna un grande allenatore, la storia di Max parla per lui, non c'è bisogno di dire nient'altro. È un campionato difficile, sarà equilibrato, ci sono rientri di tanti, pure Sarri, Gasperini passato alla Roma che nella seconda parte ha fatto più punti di tutti, il ritorno di Pioli che ha vinto col Milan. Armiamoci perché ci sarà da combattere".

DITE LA VOSTRA

Serie A 2025/26, chi vincerà lo scudetto?

Atalanta
Inter
Juventus
Lazio
Milan
Napoli
Roma
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.
antonio conte
sassuolo-napoli

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Joao Mario: "Un orgoglio"

Joao Mario: "Un orgoglio"

01:36
DICH GROSSO VIGILIA NAPOLI 22/8 DICH

Grosso: "Berardi ce lo teniamo stretto. E con lui inseguiremo i nostri obiettivi"

01:24
DICH NICOLA CREMONESE PRE MILAN DICH

Nicola: "Iniziamo il nostro percorso con forza ed entusiasmo"

01:45
DICH ITALIANO PRE ROMA DICH

Italiano 'cancella' la scorsa stagione: "Ricominciamo da zero"

01:52
DICH CONTE SU SCUDETTO 22/8 DICH

Conte sullo scudetto: "Favoriti? Si vince tutti, si perde tutti".

01:42
DICH CONTE SU LUKAKU 22/8 DICH

Conte sull'infortunio di Lukaku: "Nessun alibi"

01:04
DICH ZACCAGNI 22/8 DICH

Zaccagni parla da capitano: "Un orgoglio, contenti del lavoro svolto""

02:26
DE ZERB2 PER SITO MCH

De Zerbi risponde alla mamma di Rabiot: "Al figlio stavo prestando la mia casa"

01:24
DE ZERB1 PER SITO MCH

De Zerbi: "Mai vista una rissa del genere, è svenuto un calciatore"

01:06
DICH ALLEGRI VIGILIA MILAN-CREMONESE 22/8 DICH

La ricetta di Allegri: "Bisogna esaltarsi nelle difficoltà"

01:46
Serie B, si comincia

Serie B, si comincia

01:39
Donnarumma tra Psg e City

Donnarumma tra Psg e City

01:55
Milan, largo ai giovani

Milan, largo ai giovani

01:22
Lautaro Martinez fa 28

Lautaro Martinez fa 28

00:32
13 DICH ALLEGRI ISOLATA 22/8 DICH

Allegri: "Il Napoli è favorito, noi tra le prime quattro"

01:34
Joao Mario: "Un orgoglio"

Joao Mario: "Un orgoglio"

I più visti di Napoli

Maradona stile Maracanà: ecco il progetto di restyling dello stadio del Napoli

Niente operazione per Lukaku: terapia conservativa, out dalla lista Champions

Napoli, anche il ds Manna va ko: infortunio al tendine d'Achille, è già stato operato

Napoli, Conte vola basso: "Il primo a vincere due scudetti? Stiamo belli calmi..."

Napoli, Lukaku non si opera: decisione confermata dopo il secondo consulto

Tutti gli infortuni di Lukaku: per big Rom torna l'incubo del 2022/23

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:31
Stadio Maradona inaccessibile ai disabili, la risposta: "I posti riservati aumenteranno"
17:23
Anche Baldini stasera in tribuna per il 'suo' Pescara
17:04
San Siro sold out per Milan-Cremonese
16:25
Atalanta, striscione contro Lookman: "La maglia va onorata"
16:09
Cremonese, Nicola: "Noi ambiziosi, a San Siro con coraggio"