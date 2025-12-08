Logo SportMediaset

Calcio

Juve, Yildiz: "Lavoriamo duramente per migliorare"

08 Dic 2025 - 16:23
"Non siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo ieri, ma stiamo lavorando duramente per migliorare: durante il processo abbiamo bisogno del vostro supporto e vi ringraziamo per questo": così l'attaccante della Juventus, Kenan Yildiz, dopo la sconfitta rimediata dai bianconeri sul campo del Napoli. Il classe 2005 ha scritto sul suo profilo Instagram: il suo gol, il terzo nelle ultime due uscite, non è bastato ad evitare la quarta sconfitta stagionale della squadra in tutte le competizioni, la prima da quando Luciano Spalletti si è insediato sulla panchina.

