Aurelio De Laurentiis show: "Stadio da rifare, non siamo in Africa". E su Napoli-Juve...

Un fiume in piena. Aurelio De Laurentiis, intervenuto al convegno su sport e infrastrutture nell’ambito di Napoli Racing, ha toccato tutti i temi caldi del mondo azzurro, lanciando messaggi forti alla politica, alla città e guardando al futuro del club, a partire dalla questione stadio. Il presidente non usa mezzi termini sulla casa del Napoli. Per De Laurentiis, il Diego Armando Maradona attuale non è più sostenibile se si vuole competere ad alti livelli. "Lo dico senza giri di parole: va ripensato da zero. Non si può ristrutturare mantenendo tutto com’è... A Londra hanno demolito e ricostruito. Qui si discute perfino se abbattere il Maradona".