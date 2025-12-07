Logo SportMediaset

le parole

Aurelio De Laurentiis show: "Stadio da rifare, non siamo in Africa". E su Napoli-Juve...

ADL a tutto campo: "Stadio da 70mila posti, serve un progetto da zero". La carica per Napoli-Juve: "Fiducia nel centrocampo".

di Stefano Fiore
07 Dic 2025 - 10:11

Un fiume in piena. Aurelio De Laurentiis, intervenuto al convegno su sport e infrastrutture nell’ambito di Napoli Racing, ha toccato tutti i temi caldi del mondo azzurro, lanciando messaggi forti alla politica, alla città e guardando al futuro del club, a partire dalla questione stadio. Il presidente non usa mezzi termini sulla casa del Napoli. Per De Laurentiis, il Diego Armando Maradona attuale non è più sostenibile se si vuole competere ad alti livelli. "Lo dico senza giri di parole: va ripensato da zero. Non si può ristrutturare mantenendo tutto com’è... A Londra hanno demolito e ricostruito. Qui si discute perfino se abbattere il Maradona".

Il patron azzurro ha le idee chiare sulle necessità strutturali per rivaleggiare con i top club come Milan e Inter: servono 70mila posti e almeno 120 skybox moderni. Poi, la stoccata sulle condizioni attuali dell'impianto: "Come posso competere se nei bagni non c’è nemmeno spazio per un antibagno? Non siamo in Africa: siamo a Napoli, la culla della civiltà mediterranea, un ponte verso il futuro". L'appello è rivolto alle Sovrintendenze: serve chiamare i migliori architetti mondiali (giapponesi, americani, europei) per ridisegnare la città in modo spettacolare.

Non è mancato un aneddoto suggestivo sui motori. Il presidente ha ricordato di aver proposto di portare la Formula 1 a Napoli già nel 2004.

Verso Napoli-Juve: "Confido nel centrocampo"

 Infine, un pensiero al big match di domenica contro la Juventus. Nonostante le difficoltà di formazione, De Laurentiis ostenta ottimismo appellandosi alla classica resilienza partenopea: "Confido nel centrocampo. Nella disgrazia si trovano sempre le soluzioni vincenti. Noi napoletani siamo stati abituati a fare di necessità virtù".

