Napoli, Elmas: "Contro Juve vittoria di personalità, ora pensiamo al Benfica"

"Già sapevamo che il Maradona ci avrebbe regalato grandi emozioni. Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo dominato giocando il nostro calcio e pressando: abbiamo vinto con personalità e cuore. Sono tre punti importantissimi". Così il centrocampista del Napoli, Elijf Elmas, a CRC, radio partner del Napoli, tornando sulla sfida contro la Juventus. £Siamo tutti uniti e questa è la grande forza di questo gruppo: lavoriamo tutti per un obiettivo comune e siamo tutti pronti. Anche gli infortunati sono sempre con noi: facciamo tutto per loro e diamo il nostro massimo, abbiamo vinto anche per loro. Dobbiamo andare avanti così. Stiamo già pensando alla Champions League. Abbiamo 2-3 giorni per prepararla: il mister ci dice sempre di pensare partita dopo partita e di avere la testa alta. La prepareremo bene per vincere, perché sappiamo cosa significano questi tre punti", ha aggiunto.