Napoli, che messaggio alle rivali per lo scudetto: Conte non si ferma più con Neres e Hojlund

Il cambio modulo, con cui Conte ha dovuto fare di necessità virtù, ha esaltato le qualità di Neres, ancora una volta travolgente e a tratti inarrestabile. Per informazioni chiedere a Cabal e Koopmeiners, che hanno passato davvero una brutta serata. Il brasiliano con la sua velocità e i suoi assist è diventato ormai pedina insostituibile e se lui è la mente, ieri sera il braccio armato è stato Hojlund. Il danese che non segnava da due mesi, dal 5 ottobre contro il Genoa, si è fatto perdonare del lungo digiuno con una splendida doppietta, che avrebbe anche potuto trasformarsi in tripletta se Di Gregorio non gli avesse negato il gol a inizio ripresa con una parata straordinaria. E anche Lang sta facendo finalmente vedere il motivo per cui è stato acquistato dal PSV: anche all'olandese, infatti, calza a pennello l'attacco a tre punte.