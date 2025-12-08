Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Brasile: i tifosi del Gremio comprano i biglietti degli avversari per vederli retrocedere!

08 Dic 2025 - 13:28
© X

© X

Ha dell'incredibile quanto sta accadendo in vista dell'ultima giornata del Brasileirão. Il settore ospiti per la decisiva sfida tra Internacional e Red Bull Bragantino è ufficialmente sold out, ma non per merito dei tifosi del Bragantino. La quasi totalità dei biglietti riservati agli ospiti, infatti, è stata acquistata in massa dai tifosi del Gremio. Gli acerrimi rivali cittadini hanno deciso di invadere lo stadio con un unico, crudele obiettivo: assistere in prima persona all'eventuale retrocessione dell'Internacional e festeggiare la caduta degli storici avversari. Una "gufata" organizzata fin nei minimi dettagli.

Ultimi video

01:43
Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

01:47
DICH CHIVU SU MERITI ULTIMI 5 ANNI/AKANJI PRE LIVERPOOL 08/12 SRV

Chivu esaltata l'Inter "bandiera del calcio italiano. Akanji fuori solo se…"

01:32
DICH CHIVU SU PONTI, NON MURI / THURAM CENTROCAMPISTA PRE LIVERPOOL 08/12 SRV

Chivu: "Costruisco ponti, non muri: se dico a Thuram di fare il centrocampista lui…"

01:50
DICH CHIVU SU BIG MATCH PER CANCELLARE PSG PRE LIVERPOOL 08/12 SRV

"Che bella domanda!": Chivu trova il modo di cancellare la finale di Champions

01:00
DICH THURAM 2 SU CHIVU/TITOLARE PRE LIVERPOOL 08/12 ok

Thuram: "L'empatia con Chivu nasce da questa cosa…"

00:27
DICH THURAM SU MIGLIORI 5 ATTACCANTI AL MONDO 08/12 SRV

Thuram: "Io tra i primi 5 attaccanti al mondo?" La risposta di Thuram 'gela' tutti

01:13
DICH THURAM 1 SU BIG MATCH/MOMENTO REDS PRE LIVERPOOL 08/12 SRV

Thuram: "Non è vero che non vinciamo big match. Crisi Liverpool? Peggio per noi"

01:09
MCH INTER TORELLO PRE LIVERPOOL 08/12 MCH

Inter, "torello" pre Liverpool: Pio Esposito e Luiz Henrique, che trottole!

01:35
Inter, ora il Liverpool

Inter, ora il Liverpool

00:42
Sarri: "Creato tanto"

Sarri: "Creato tanto"

01:37
La Roma è svanita

La Roma è svanita

01:50
Stasera Torino-Milan

Stasera Torino-Milan

02:12
Spalletti: "Rimandati"

Spalletti: "Rimandati"

02:13
Napoli oltre l'emergenza

Napoli oltre l'emergenza

01:40
Conte: "Napoli di uomini veri"

Conte: "Napoli di uomini veri"

01:43
Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

I più visti di Calcio

Nico Paz, altra magia

Nico Paz, altra magia: una rovesciata da applausi

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI DICH

Gasperini: "Tanti acciacchi. E ci sono gli highlander che non mollano mai"

CLIP FELICI INFORTUNIO CROCIATO E RIGORE SBAGLIATO VS NAPOLI 05/12 SRV

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

DICH VANOLI PRE SASSUOLO DICH

Vanoli: "Attenti a non perdere il centrocampo, Commisso ci è sempre vicino"

Dalla favola all'inferno, Campedelli racconta il suo Chievo: "Ho pensato al suicidio, farci fuori è stato facile"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:15
De Napoli: "Squadra di Conte in grande forma, lavora come vuole tecnico"
14:29
Napoli, Elmas: "Contro Juve vittoria di personalità, ora pensiamo al Benfica"
13:44
Roma: Gasperini recupera Wesley per il Celtic, vicino il rientro di Dovbyk
13:28
Brasile: i tifosi del Gremio comprano i biglietti degli avversari per vederli retrocedere!
Tjaon Buchanan
12:10
Inter, guarda che Buchanan: col Villarreal ha i numeri di Vinicius