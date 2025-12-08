Brasile: i tifosi del Gremio comprano i biglietti degli avversari per vederli retrocedere!

Ha dell'incredibile quanto sta accadendo in vista dell'ultima giornata del Brasileirão. Il settore ospiti per la decisiva sfida tra Internacional e Red Bull Bragantino è ufficialmente sold out, ma non per merito dei tifosi del Bragantino. La quasi totalità dei biglietti riservati agli ospiti, infatti, è stata acquistata in massa dai tifosi del Gremio. Gli acerrimi rivali cittadini hanno deciso di invadere lo stadio con un unico, crudele obiettivo: assistere in prima persona all'eventuale retrocessione dell'Internacional e festeggiare la caduta degli storici avversari. Una "gufata" organizzata fin nei minimi dettagli.