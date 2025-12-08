Roma: Gasperini recupera Wesley per il Celtic, vicino il rientro di Dovbyk

Due buone notizie per la Roma al ritorno al lavoro a Trigoria dopo la sconfitta di Cagliari. Come riporta Sky Sport, per la sfida di giovedì in Europa League a Glasgow contro il Celtic, Gasperini recupera Wesley, costretto a saltare la sfida contro i sardi per una contrattura. L'esterno brasiliano ha recuperato e per lui è pronta la maglia da titolare contro gli scozzesi. Dovbyk ha smaltito la lesione del tendine del retto femorale sinistro rimediata contro l’Udinese ed è tornato parzialmente in gruppo dopo un mese di stop. L'attaccante ucraino potrebbe tornare tra i convocati per il posticipo di lunedì 15 all'Olimpico contro il Como.