De Napoli: "Squadra di Conte in grande forma, lavora come vuole tecnico"

"Spalletti ha ragione, devono correre di più. Ieri il Napoli ha fatto una partita straordinaria, come una settimana prima a Roma. Corrono su tutti i palloni, arrivano sempre per primi. La Juve deve migliorare. Il Napoli ha meritato la vittoria. La squadra c'è e lavora come vuole l'allenatore. Ieri ho visto una squadra in grande forma, nonostante gli infortuni. Complimenti a Conte". Così Nando De Napoli, protagonista dei primi due scudetti del Napoli, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla vittoria di ieri sera del Napoli sulla Juventus. "Un giocatore attuale che avrei voluto vedere nel mio Napoli? "Di Lorenzo: sempre presente, attento, è un capitano perfetto per il Napoli. Cosa ha più di Milan e Inter? L'allenatore. Conte ha lo spirito del centrocampista, come Oriali al suo fianco. Non mollano, hanno questa mentalità. Poi difendono benissimo, lo si è visto anche ieri, si aiutano tanto a vicenda. Conte ha una marcia in più", ha aggiunto.