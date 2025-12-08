Logo SportMediaset

Calcio

De Napoli: "Squadra di Conte in grande forma, lavora come vuole tecnico"

08 Dic 2025 - 15:15

"Spalletti ha ragione, devono correre di più. Ieri il Napoli ha fatto una partita straordinaria, come una settimana prima a Roma. Corrono su tutti i palloni, arrivano sempre per primi. La Juve deve migliorare. Il Napoli ha meritato la vittoria. La squadra c'è e lavora come vuole l'allenatore. Ieri ho visto una squadra in grande forma, nonostante gli infortuni. Complimenti a Conte". Così Nando De Napoli, protagonista dei primi due scudetti del Napoli, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla vittoria di ieri sera del Napoli sulla Juventus. "Un giocatore attuale che avrei voluto vedere nel mio Napoli? "Di Lorenzo: sempre presente, attento, è un capitano perfetto per il Napoli. Cosa ha più di Milan e Inter? L'allenatore. Conte ha lo spirito del centrocampista, come Oriali al suo fianco. Non mollano, hanno questa mentalità. Poi difendono benissimo, lo si è visto anche ieri, si aiutano tanto a vicenda. Conte ha una marcia in più", ha aggiunto.

Ultimi video

01:43
Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

01:47
DICH CHIVU SU MERITI ULTIMI 5 ANNI/AKANJI PRE LIVERPOOL 08/12 SRV

Chivu esaltata l'Inter "bandiera del calcio italiano. Akanji fuori solo se…"

01:32
DICH CHIVU SU PONTI, NON MURI / THURAM CENTROCAMPISTA PRE LIVERPOOL 08/12 SRV

Chivu: "Costruisco ponti, non muri: se dico a Thuram di fare il centrocampista lui…"

01:50
DICH CHIVU SU BIG MATCH PER CANCELLARE PSG PRE LIVERPOOL 08/12 SRV

"Che bella domanda!": Chivu trova il modo di cancellare la finale di Champions

01:00
DICH THURAM 2 SU CHIVU/TITOLARE PRE LIVERPOOL 08/12 ok

Thuram: "L'empatia con Chivu nasce da questa cosa…"

00:27
DICH THURAM SU MIGLIORI 5 ATTACCANTI AL MONDO 08/12 SRV

Thuram: "Io tra i primi 5 attaccanti al mondo?" La risposta di Thuram 'gela' tutti

01:13
DICH THURAM 1 SU BIG MATCH/MOMENTO REDS PRE LIVERPOOL 08/12 SRV

Thuram: "Non è vero che non vinciamo big match. Crisi Liverpool? Peggio per noi"

01:09
MCH INTER TORELLO PRE LIVERPOOL 08/12 MCH

Inter, "torello" pre Liverpool: Pio Esposito e Luiz Henrique, che trottole!

01:35
Inter, ora il Liverpool

Inter, ora il Liverpool

00:42
Sarri: "Creato tanto"

Sarri: "Creato tanto"

01:37
La Roma è svanita

La Roma è svanita

01:50
Stasera Torino-Milan

Stasera Torino-Milan

02:12
Spalletti: "Rimandati"

Spalletti: "Rimandati"

02:13
Napoli oltre l'emergenza

Napoli oltre l'emergenza

01:40
Conte: "Napoli di uomini veri"

Conte: "Napoli di uomini veri"

01:43
Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

I più visti di Calcio

Nico Paz, altra magia

Nico Paz, altra magia: una rovesciata da applausi

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI DICH

Gasperini: "Tanti acciacchi. E ci sono gli highlander che non mollano mai"

CLIP FELICI INFORTUNIO CROCIATO E RIGORE SBAGLIATO VS NAPOLI 05/12 SRV

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

DICH VANOLI PRE SASSUOLO DICH

Vanoli: "Attenti a non perdere il centrocampo, Commisso ci è sempre vicino"

Dalla favola all'inferno, Campedelli racconta il suo Chievo: "Ho pensato al suicidio, farci fuori è stato facile"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:15
De Napoli: "Squadra di Conte in grande forma, lavora come vuole tecnico"
14:29
Napoli, Elmas: "Contro Juve vittoria di personalità, ora pensiamo al Benfica"
13:44
Roma: Gasperini recupera Wesley per il Celtic, vicino il rientro di Dovbyk
13:28
Brasile: i tifosi del Gremio comprano i biglietti degli avversari per vederli retrocedere!
Tjaon Buchanan
12:10
Inter, guarda che Buchanan: col Villarreal ha i numeri di Vinicius