Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
QUI NAPOLI

Napoli-Juventus, Conte: "Spirito, compattezza e maturità: ragazzi incredibili"

La gioia dell'allenatore del Napoli dopo la vittoria con la Juventus: "Grande crescita"

di Martino Cozzi
07 Dic 2025 - 23:25
1 di 22
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Antonio Conte si gode i suoi calciatori. Al termine della partita con la Juventus, vinta 2-1, l'allenatore del Napoli ha parlato a Dazn analizzando così la prestazione della sua squadra: "In un momento di grandissima difficoltà a livello numerico stiamo facendo qualcosa di straordinario. Chi gioca risponde sempre presente e con grande personalità: i ragazzi sono cresciuti moltissimo e questo mi riempie di orgoglio, sentono il momento particolare che stiamo attraversando e danno delle risposte". 

Leggi anche

Spalletti, ritorno amaro a Napoli: super-Hojlund affonda la Juve, Conte resta in vetta

Tra i giocatori imprescindibili per il Napoli c'è, sicuramente, Scott McTominay, anche oggi protagonista di una grande partita: "Anche Scott, come tutti gli altri, sta facendo qualcosa di straordinario a livello di presa di coscienza della situazione, di responsabilità e crescita: questo lo si vede in tutti i ragazzi. Vale anche per Elmas: era la prima volta che giocava in mezzo al campo. È difficile trovare delle parole: abbiamo giocato con Atalanta, Roma, Manchester City in Champions e Juventus, tre squadre molto forti, in grande emergenza, che continua. Ecco perché rimango sbalordito dall'entusiasmo e dall'energia che i ragazzi stanno mettendo". Poi aggiunge in vista della sfida con il Benfica: "Ora c'è da riposare perché poi giocheremo in Portogallo. Cercheremo di farlo un po' di più alla lavagna perché questi ragazzi hanno bisogno di riposare".

Leggi anche

La resa di Spalletti: "Sono stati più forti di noi, serve un passo avanti velocemente"

Tra le grandi caratteristiche di questo Napoli c'è quella di essere in grado di cambiare tipo di partita: "In ogni partita ci sono diverse fasi. I ragazzi sanno benissimo che se possiamo andare a pressare molto alto lo dobbiamo fare. Facendo così eviti di perdere i punti di riferimento. Difendere correndo in avanti non ci fa correre tanti rischi: stasera abbiamo subito solo due tiri, è stata una partita giocata con grande rigore tattico e con delle giocate importanti che prepariamo durante la settimana". 

Leggi anche

Neres inventa, Hojlund sfonda, Yildiz un tiro un gol, Cabal e Kelly in tilt

Poi un ultimo passaggio sull'infermeria in vista delle prossime sfide: "Non recupera nessuno. Lobotka per fortuna non ha avuto niente al soleo ma al tibiale anteriore, calcoliamo circa 10-15 giorni per recuperarlo, poteva andare peggio. Quest'anno è particolare: l'avevo fatto riposare con il Cagliari per evitare alcuni problemi e nel riscaldamento ha accusato questo fastidio. Nella difficoltà stiamo trovando delle soluzioni, va dato merito allo staff che sta lavorando in maniera importante e ai calciatori: c'è spirito, compattezza e voglia di essere tutti uniti in questo momento di difficoltà numerica a livello di disponibilità". 

conte
napoli
juventus

Ultimi video

00:58
MCH STOCCARDA-BAYERN 0-5 MCH

La goleada del Bayern allo Stoccarda con un super Kane

01:40
Conte: "Napoli di uomini veri"

Conte: "Napoli di uomini veri"

01:43
Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

03:46
Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

01:05
Cremonese-Lecce 2-0: gli highlights

Cremonese-Lecce 2-0: gli highlights

01:40
Cagliari-Roma 1-0: gli highlights

Cagliari-Roma 1-0: gli highlights

00:41
Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

00:47
Spalletti stupisce: "Yildiz deve dare di più"

Spalletti stupisce: "Yildiz deve dare di più"

00:54
DICH CUESTA PRE PISA DICH

Cuesta: "A Pisa umiltà e determinazione per il risultato che vogliamo"

00:54
DICH ALLEGRI SU PULISIC DICH

Allegri: "Pulisic ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione"

02:04
DICH ALLEGRI PRE TORINO X SITO DICH

Allegri: "Milan in Champions con le buone o con le cattive"

00:57
MCH RB LIPSIA-EINTRACHT 6-0 MCH

Il Lipsia disintegra l'Eintracht: 6-0 con tripletta del 19enne ivoriano Diomandè

00:27
MCH AUGSBURG-BAYER 2-0 MCH

Inatteso ko del Bayer Leverkusen, battuto 0-2 ad Augsburg

00:50
MCH SITTARD-AJAX 1-3 MCH

L'Ajax prova a risollevarsi con la vittoria contro il Fortuna Sittard"

00:42
MCH HEERENVEEN-PSV 0-2 MCH

Il Psv consolida la vetta battendo l'Heerenveen

00:58
MCH STOCCARDA-BAYERN 0-5 MCH

La goleada del Bayern allo Stoccarda con un super Kane

I più visti di Napoli

Napoli-Juve ad alta tensione: mossa "anti-botti" di Spalletti, Conte non parla

De Laurentiis fa discutere: "Stadio da rifare, non siamo in Africa". E su Napoli-Juve...

Brutte notizie per Conte: si ferma Lobotka. Juve a rischio

Conte, bocca cucita prima della Juve. L'emergenza a centrocampo rilancia Elmas

Spalletti ritrova Napoli da avversario: sfida con la città che lo ha tanto amato

Napoli, sfatato il tabù dei quarti in Coppa Italia: Lucca si sblocca, Vergara convince

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:40
Serie A Women: il Como sale al 2° posto, cinquina Inter al Genoa
23:00
De Laurentiis: "Grande serata con il Condottiero alla guida di una magnifica squadra"
22:30
Insulti a Hermoso, Folorunsho: "Non posso che chiedere scusa"
22:23
Yildiz come Del Piero: il gol al Napoli vale un posto nella storia della Juventus
21:52
Il Maradona non perdona, Spalletti subissato di fischi. Il tecnico reagisce così