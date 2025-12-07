Napoli-Juventus, Conte: "Spirito, compattezza e maturità: ragazzi incredibili"

Tra i giocatori imprescindibili per il Napoli c'è, sicuramente, Scott McTominay, anche oggi protagonista di una grande partita: "Anche Scott, come tutti gli altri, sta facendo qualcosa di straordinario a livello di presa di coscienza della situazione, di responsabilità e crescita: questo lo si vede in tutti i ragazzi. Vale anche per Elmas: era la prima volta che giocava in mezzo al campo. È difficile trovare delle parole: abbiamo giocato con Atalanta, Roma, Manchester City in Champions e Juventus, tre squadre molto forti, in grande emergenza, che continua. Ecco perché rimango sbalordito dall'entusiasmo e dall'energia che i ragazzi stanno mettendo". Poi aggiunge in vista della sfida con il Benfica: "Ora c'è da riposare perché poi giocheremo in Portogallo. Cercheremo di farlo un po' di più alla lavagna perché questi ragazzi hanno bisogno di riposare".