Napoli, Conte: "De Bruyne? Spero fosse contrariato per il risultato, altrimenti ha preso la persona sbagliata"

Sulle scelte di formazione: "Marianucci? Luca è un giocatore comprato dal Napoli e quindi fa parte della rosa, mercoledì non avrebbe giocato perché non è in lista Champions. Si sta allenando bene e si è guadagnato la possibilità di giocare e ha grandi potenzialità. Mercoledì speriamo che non accada niente. Di Lorenzo è squalificato e Spinazzola e Olivera bisogna vedere. La fortuna nostra passerà attraverso la crescita dei giocatori che sono arrivati. Il tempo e la crescita avviene anche attraverso partite ufficiali. Lo stesso vale per Gutierrez. I cambi di De Bruyne e McTominay? Ho cercato di mettere giocatori freschi per l'uno contro uno e penso siano stati cambi giusti". Poi a Sky sul belga, uscito dal campo arrabbiato dopo la sostituzione: "Mi auguro fosse contrariato per il risultato perché se era contrariato per qualche altra cosa ha preso la persona sbagliata". Il cambio di San Siro arriva dopo quella della serata del suo ritorno da ex a Manchester contro il City: Conte lo ha tolto dal campo al 26' dopo l'espulsione di Di Lorenzo. In quella occasione però il giocatore era uscito dal campo senza discussioni.