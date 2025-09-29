Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
NAPOLI

Napoli, Conte: "De Bruyne? Spero fosse contrariato per il risultato, altrimenti ha preso la persona sbagliata"

Il tecnico degli azzurri dopo il ko di San Siro: "La squadra mi è piaciuta". E manda un messaggio al belga, arrabbiato per la sostituzione

29 Set 2025 - 00:06
1 di 36
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

"Dispiace aver concesso subito un gol, a livello di squadra potevamo fare meglio. Partire dopo 4' e andare sotto a San Siro non era semplice. Abbiamo giocato, la squadra mi è piaciuta, abbiamo pressato il Milan alto, abbiamo creato occasioni. C'è da lavorare perché ultimamente abbiamo concesso qualche gol in più. Dovremo essere bravi a migliorare". Antonio Conte commenta così la sconfitta del Napoli a San Siro contro il Milan. "La prestazione mi è piaciuta, abbiamo giocato contro una squadra tosta. Ci deve dare delle buone sensazioni a livello di squadra ma dobbiamo lavorare e migliorare dove dobbiamo - ha proseguito a Dazn - Questa è la prima sconfitta, arrivata a San Siro contro il Milan, che ha qualità importanti in mezzo e davanti. Ci sta che ci faccia due gol. Poi come squadra dobbiamo fare meglio. Sul 2-0 era dura, abbiamo fatto quello per cui lavoriamo, ma alla fine devi anche fare gol".

Sulle scelte di formazione: "Marianucci? Luca è un giocatore comprato dal Napoli e quindi fa parte della rosa, mercoledì non avrebbe giocato perché non è in lista Champions. Si sta allenando bene e si è guadagnato la possibilità di giocare e ha grandi potenzialità. Mercoledì speriamo che non accada niente. Di Lorenzo è squalificato e Spinazzola e Olivera bisogna vedere. La fortuna nostra passerà attraverso la crescita dei giocatori che sono arrivati. Il tempo e la crescita avviene anche attraverso partite ufficiali. Lo stesso vale per Gutierrez. I cambi di De Bruyne e McTominay? Ho cercato di mettere giocatori freschi per l'uno contro uno e penso siano stati cambi giusti". Poi a Sky sul belga, uscito dal campo arrabbiato dopo la sostituzione: "Mi auguro fosse contrariato per il risultato perché se era contrariato per qualche altra cosa ha preso la persona sbagliata". Il cambio di San Siro arriva dopo quella della serata del suo ritorno da ex a Manchester contro il City: Conte lo ha tolto dal campo al 26' dopo l'espulsione di Di Lorenzo. In quella occasione però il giocatore era uscito dal campo senza discussioni.

Leggi anche

Il Milan batte anche il Napoli, aggancio in vetta: Saelemaekers e Pulisic esaltano San Siro

napoli
conte

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:56
MCH AJAX-NAC BREDA 2-1 MCH

Ajax-Nec Breda 2-1: gli highlights

02:49
Di Lorenzo: "Meritavamo il pareggio"

Di Lorenzo: "Meritavamo il pareggio"

01:32
DICH ALLEGRI POST NAPOLI PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Allegri non cambia: "Grande partita, ma l'obiettivo è la Champions"

01:10
Lecce-Bologna 2-2: gli highlights

Lecce-Bologna 2-2: gli highlights

01:12
Sassuolo-Udinese 3-1: gli highlights

Sassuolo-Udinese 3-1: gli highlights

00:14
Conte: "De Bruyne? Ha scelto la persona sbagliata"

Conte: "De Bruyne? Ha scelto la persona sbagliata"

01:11
Pisa-Fiorentina 0-0: gli highlights

Pisa-Fiorentina 0-0: gli highlights

00:14
DICH CONTE POST MILAN PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Conte: "De Bruyne? Spero fosse nervoso per il risultato, altrimenti..."

01:16
Roma-Verona 2-0: gli highlights

Roma-Verona 2-0: gli highlights

04:05
Milan-Napoli 2-1: gli highlights

Milan-Napoli 2-1: gli highlights

02:27
Tomori: "Questo è un grande Milan"

Tomori: "Questo è un grande Milan"

00:30
MCH GRONINGEN-FEYENOORD 0-1 MCH

Basta un gol di Ueda: Il Feyenoord vince 1-0 a Groningen

01:30
DICH CUESTA PRE LAZIO 28-09 DICH

Cuesta: "Il club si merita serate belle, è importante andare tutti nella stessa direzione"

00:49
MCH EXCELSIOR-PSV 1-2 MCH

Il PSV vince 2-1 in casa dell'Excelsior: assist decisivo di Man

01:42
DICH GILARDINO PRE FIORE 27/9 DICH

Gilardino: "Il nostro approccio? Testa fredda e cuore caldo"

01:56
MCH AJAX-NAC BREDA 2-1 MCH

Ajax-Nec Breda 2-1: gli highlights

I più visti di Napoli

Rasmus Hojlund

Hojlund: "Il Milan mi aveva cercato? Sono felice qui. In Serie A solo tre migliori di me"

Allegri e Conte

La sliding door di Allegri e Conte: un Milan-Napoli che poteva non esserci

Napoli, Conte: "A San Siro out Buongiorno e Rrhmani e abbiamo anche altri problemi..."

Napoli: a San Siro in difesa riecco Juan Jesus-Rrhamani, dubbio tra i pali

Buongiorno salta il Milan: lesione di basso grado dell'adduttore della coscia sinistra

La striscia positiva del Napoli: 16 partite senza perdere in A ma ora c'è il test San Siro...

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:57
Milan, Rabiot: "C’è uno spirito forte, giochiamo con uno stato d’animo positivo"
23:25
Milan, Tomori: "Basta andare in giro per il campo a prendere palla: Allegri ce l'ha detto subito"
23:13
Milan, Pulisic e Saelemaekers: "Vittoria incredibile, siamo una famiglia"
21:59
Ligue 1: il Lione passa a Lille e aggancia Psg in vetta
21:51
Lecce, Di Francesco: "Spero sia la gara della svolta. Camarda? Continui così"