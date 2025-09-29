Napoli, Conte: "De Bruyne? Spero fosse contrariato per il risultato, altrimenti ha preso la persona sbagliata"

© Getty Images
© Getty Images
Il tecnico degli azzurri dopo il ko di San Siro: "La squadra mi è piaciuta". E manda un messaggio al belga, arrabbiato per la sostituzione
© Getty Images
© Getty Images
"Dispiace aver concesso subito un gol, a livello di squadra potevamo fare meglio. Partire dopo 4' e andare sotto a San Siro non era semplice. Abbiamo giocato, la squadra mi è piaciuta, abbiamo pressato il Milan alto, abbiamo creato occasioni. C'è da lavorare perché ultimamente abbiamo concesso qualche gol in più. Dovremo essere bravi a migliorare". Antonio Conte commenta così la sconfitta del Napoli a San Siro contro il Milan. "La prestazione mi è piaciuta, abbiamo giocato contro una squadra tosta. Ci deve dare delle buone sensazioni a livello di squadra ma dobbiamo lavorare e migliorare dove dobbiamo - ha proseguito a Dazn - Questa è la prima sconfitta, arrivata a San Siro contro il Milan, che ha qualità importanti in mezzo e davanti. Ci sta che ci faccia due gol. Poi come squadra dobbiamo fare meglio. Sul 2-0 era dura, abbiamo fatto quello per cui lavoriamo, ma alla fine devi anche fare gol".
Sulle scelte di formazione: "Marianucci? Luca è un giocatore comprato dal Napoli e quindi fa parte della rosa, mercoledì non avrebbe giocato perché non è in lista Champions. Si sta allenando bene e si è guadagnato la possibilità di giocare e ha grandi potenzialità. Mercoledì speriamo che non accada niente. Di Lorenzo è squalificato e Spinazzola e Olivera bisogna vedere. La fortuna nostra passerà attraverso la crescita dei giocatori che sono arrivati. Il tempo e la crescita avviene anche attraverso partite ufficiali. Lo stesso vale per Gutierrez. I cambi di De Bruyne e McTominay? Ho cercato di mettere giocatori freschi per l'uno contro uno e penso siano stati cambi giusti". Poi a Sky sul belga, uscito dal campo arrabbiato dopo la sostituzione: "Mi auguro fosse contrariato per il risultato perché se era contrariato per qualche altra cosa ha preso la persona sbagliata". Il cambio di San Siro arriva dopo quella della serata del suo ritorno da ex a Manchester contro il City: Conte lo ha tolto dal campo al 26' dopo l'espulsione di Di Lorenzo. In quella occasione però il giocatore era uscito dal campo senza discussioni.
Commenti (0)