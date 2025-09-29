Serie A, Milan-Napoli 2-1: Saelemaekers e Pulisic valgono l'aggancio alla vetta

Non sarà stata decisiva come ripetuto all'infinito da Allegri e Conte alla vigilia, come giusto che sia, ma tremendamente importante sì. Soprattutto per il Milan e non solo perché al fischio finale sono proprio i rossoneri a tornare a casa con la valigia piena. Il Milan ha battuto 2-1 il Napoli a San Siro, ritrovando la Curva Sud ma anche agganciando la vetta della classifica evitando al tempo stesso di far scappare il Napoli. Il Diavolo si è imposto sbloccando subito il match e poi difendendo compatto, alternando aggressività sul portatore palla a un blocco davanti alla propria area che ha saputo liberare spazi per Christian Pulisic, travolgente contro i campioni d'Italia quanto in questo inizio di stagione. La ripresa poi, affrontata in inferiorità numerica per l'espulsione di Estupinan al 55' nell'azione che ha portato al rigore segnato da De Bruyne, è stata l'esaltazione della resilienza: al resto ha pensato Maignan con i suoi interventi decisivi, guidando un gruppo che è tornato a lottare con il coltello tra i denti su ogni pallone con un ragazzino di 40 anni in mezzo al campo ad indicare la via.