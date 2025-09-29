Serie A, Milan-Napoli 2-1: Saelemaekers e Pulisic valgono l'aggancio alla vetta

Milan-Napoli: le foto del big match di San Siro
Due reti nella prima mezz'ora permettono ai rossoneri di vincere il big match contro i campioni d'Italia. Espulso Estupinan al 56'di Max Cristina
Esulta il Milan di Allegri che nel big match della quinta giornata di Serie A ha battuto 2-1 il Napoli a San Siro agganciando gli azzurri (e la Roma) in testa alla classifica. Sfida sbloccata già al 3' da Saelemaekers che si è fatto trovare pronto sul secondo palo per capitalizzare una cavalcata sulla sinistra di Pulisic. Lo stesso statunitense ha firmato il raddoppio al 31' dopo una combinazione tra Pavlovic e Fofana. La reazione del Napoli è arrivata nella ripresa quando al 56' Anguissa ha costretto Maignan al miracolo portando poi Estupinan ad atterrare Di Lorenzo a pochi passi dalla porta con calcio di rigore ed espulsione; dal dischetto De Bruyne ha riaperto il match regalando al Napoli mezz'ora di assedio alla porta rossonera, ma senza trovare il pareggio.
LA PARTITA
Non sarà stata decisiva come ripetuto all'infinito da Allegri e Conte alla vigilia, come giusto che sia, ma tremendamente importante sì. Soprattutto per il Milan e non solo perché al fischio finale sono proprio i rossoneri a tornare a casa con la valigia piena. Il Milan ha battuto 2-1 il Napoli a San Siro, ritrovando la Curva Sud ma anche agganciando la vetta della classifica evitando al tempo stesso di far scappare il Napoli. Il Diavolo si è imposto sbloccando subito il match e poi difendendo compatto, alternando aggressività sul portatore palla a un blocco davanti alla propria area che ha saputo liberare spazi per Christian Pulisic, travolgente contro i campioni d'Italia quanto in questo inizio di stagione. La ripresa poi, affrontata in inferiorità numerica per l'espulsione di Estupinan al 55' nell'azione che ha portato al rigore segnato da De Bruyne, è stata l'esaltazione della resilienza: al resto ha pensato Maignan con i suoi interventi decisivi, guidando un gruppo che è tornato a lottare con il coltello tra i denti su ogni pallone con un ragazzino di 40 anni in mezzo al campo ad indicare la via.
Il Milan il vantaggio lo ha trovato subito, già al terzo minuto, quando Pulisic lanciandosi in campo aperto ha rovinato l'esordio da titolare con il Napoli di Marianucci evidenziando subito l'emergenza difensiva che Conte ha dovuto affrontare. Buon per i rossoneri con Capitan America lucido a servire Saelemaekers sul secondo palo per il tap-in vincente. Sotto di un gol il Napoli dopo un iniziale sbandamento ha preso il controllo del pallone affidandosi al solito Politano sulla destra; suoi i palloni fatti spiovere in area che hanno creato qualche grattacapo alla difesa di Allegri. Intorno alla mezz'ora però ancora Pulisic è salito in cattedra, prima mandando in porta Fofana (sinistro alto) poi firmando il raddoppio al termine di un'azione travolgente di Pavlovic rifinita da Fofana all'interno dell'area.
Il copione del match sarebbe stato lo stesso anche nella ripresa ma già al 55' è arrivato un episodio chiave che ha trasformato la contesa in un match a una porta sola, quella del Milan. Sul cross di Politano dalla destra, Maignan è strepitoso nel rispondere al colpo di testa di Anguissa ma Estupinan trattenendo Di Lorenzo ha tolto una chiara occasione da gol al capitano azzurro: espulsione, rigore e De Bruyne ha riaperto il match dando il via all'assedio. Lo stesso capitano azzurro di testa, poi Elmas e Lang non hanno trovato di poco il modo per riequilibrare la sfida mentre il sinistro di Neres dal limite (deviato da Modric) ha spizzicato l'incrocio dei pali. L'ultima grande occasione prima dell'urlo liberatorio di San Siro per tre punti che portano il Milan in testa alla classifica con Roma e Napoli.
IL TABELLINO
MILAN-NAPOLI 2-1
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (34' st De Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (23' st Athekame), Fofana (34' st Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic (13' st Bartesaghi), Gimenez (23' st Leao). A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, Nkunku, Odogu. All.: Allegri.
Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano (33' st Lang), Anguissa, De Bruyne (28' st Neres), McTominay (28' st Neres); Hojlund (28' st Lucca). A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino. All.: Conte.
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 3' Saelemaekers (M), 31' Pulisic (M), 15' st rig. De Bruyne (N)
Ammoniti: Rabiot (M)
Espulsi: 11' st Estupinan (M) per aver interrotto una chiara occasione da gol
LE STATISTICHE DI OPTA
Era da marzo-aprile 2024 che il Milan non vinceva cinque partite consecutive considerando tutte le competizioni (sette in quel caso).
Con la sconfitta contro il Milan, il Napoli ha interrotto una serie di 16 risultati utili di fila (11V, 5N) nel massimo campionato.
Dall'esordio in Serie A (2023/24), Christian Pulisic è diventato il giocatore che ha preso parte a più gol nelle ultime tre stagioni del massimo torneo: 46 (27 reti, 19 assist): superato Lautaro Martínez (45).
Christian Pulisic ha trovato la rete in tre partite di fila con il Milan tra tutte le competizioni per la prima volta dal settembre 2024 (quattro gare consecutive in quel caso).
Christian Pulisic ha sia segnato che fornito assist per due match di fila per la prima volta in carriera nei cinque magigori campionati europei.
Prima di Christian Pulisic, l’ultimo giocatore del Milan ad avere sia segnato che fonrito assist per due match consecutivi in Serie A era stato Hakan Çalhanoglu, nel luglio 2020 (contro Parma e Bologna).
Kevin De Bruyne è il primo centrocampista a segnare in tutte le sue prime tre partite fuori casa in Serie A a partire dal 2000; in generale invece solo tre giocatori ci sono riusciti nel periodo: Krzysztof Piatek nel 2018, Miroslav Klose nel 2011 e Mauro Zárate nel 2008.
Kevin De Bruyne ha segnato sei degli otto rigori battuti nei cinque maggiori campionati europei, compresi entrambi quelli calciati in questa Serie A.
Il gol di Alexis Saelemaekers al 2:23 è la rete più veloce segnata dal Milan in Serie A da quella di Theo Hernández contro il Venezia del 14 settembre 2024 al 01:29; contro il Napoli è invece la marcatura più veloce realizzata dai rossoneri da quella di Pippo Inzaghi del 28 ottobre 2009 al 2:00.
La rete di Kevin De Bruyne ha interroto un’imbattibilità del Milan di 449 minuti considerando tutte le competizioni.
Il gol subito dal Napoli al 2:23 è il più veloce incassato in Serie A dai partenopei da quello del 28 gennaio 2018, segnato da Rodrigo Palacio con la maglia del Bologna.
Tra i giocatori che hanno segnato il 100% dei gol su azione da inizio dello scorso campionato (2024/25), soltanto Tijjani Reijnders ne ha realizzati di più (10/10) rispetto ad Alexis Saelemaekers (8/8, come Rafael Leão).
Prima di Pervis Estupiñán, l’ultimo giocatore del Milan a essere espulso in Serie A in un match contro il Napoli era stato Ante Rebic nel marzo 2021.
L’ultima volta in cui il Napoli ha effettuato almeno 19 tiri in una gara di Serie A poi perdendola è stata a marzo 2024 contro l’Atalanta (20 in quel caso).
Massimiliano Allegri e Antonio Conte sono tornati ad affrontarsi a distanza di 11 anni e 357 giorni dall’ultimo incrocio andato in scena il 6 ottobre 2013 in Serie A: Juventus-Milan 3-2.
Rafael Leão ha giocato un match di Serie A 133 giorni dopo l’ultimo, il 18 maggio scorso contro la Roma.
Era dallo scorso aprile contro la Fiorentina che Mike Maignan non effettuava almeno sei interventi in un match di Serie A (sette in quel caso).
