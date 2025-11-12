Logo SportMediaset

Napoli, Conte assente alla ripresa degli allenamenti

L'allarme per l'assenza del tecnico salentino rientrato dopo il comunicato ufficiale del club azzurro

di Redazione
12 Nov 2025 - 17:58

C'era grande attesa per la ripresa degli allenamenti del Napoli dopo la bufera scatenata da Antonio Conte dopo sconfitta contro il Bologna. Per vedere però come i calciatori hanno recepito le bordate del loro allenatore ("Non siamo squadra, ognuno pensa al suo orticello e a fare il compitino") ci sarà ancora da attendere: gli azzurri non impegnati con le loro nazionali sono tornati al lavoro a Castel Volturno ma Conte non era presente. A dirigere l'allenamento, infatti, è stato il suo vice, Christian Stellini. 

L'assenza del salentino ha acceso campanelli d'allarme nel mondo Napoli dopo le voci di dimissioni girate negli ultimi giorni e prontamente smentite dal presidente De Laurentiis in prima persona. I tifosi azzurri possono però stare tranquilli: secondo quanto dichiarato dalla società con un comunicato, era previsto da tempo che Conte non dirigesse l'allenamento odierno. "Il Napoli ha ripreso gli allenamenti nella giornata odierna. Gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico. Mister Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre".

Se davvero concordati mesi fa, il permesso di cinque giorni non poteva arrivare in un momento migliore: Conte, che si trova a Torino, avrà modo di riposarsi e smaltire lo stress accumulato nelle ultime settimane. Non ci sarà, come avevamo detto ieri, l'incontro con De Laurentiis, in partenza per l'estero: i due si erano già sentiti dopo Bologna con il presidente che aveva ribadito la fiducia al tecnico.

