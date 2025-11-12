Napoli, Conte assente alla ripresa degli allenamenti

C'era grande attesa per la ripresa degli allenamenti del Napoli dopo la bufera scatenata da Antonio Conte dopo sconfitta contro il Bologna. Per vedere però come i calciatori hanno recepito le bordate del loro allenatore ("Non siamo squadra, ognuno pensa al suo orticello e a fare il compitino") ci sarà ancora da attendere: gli azzurri non impegnati con le loro nazionali sono tornati al lavoro a Castel Volturno ma Conte non era presente. A dirigere l'allenamento, infatti, è stato il suo vice, Christian Stellini.