Napoli, De Laurentiis attacca: "Io pago i giocatori, poi si fanno male in nazionale. Non si può andare avanti così"

La posizione e la proposta di De Laurentiis sono ormai note nel panorama calcistico internazionale e non solo, ovvero un indennizzo obbligatorio ai club e una finestra straordinaria di calciomercato per rimediare ai danni. Non solo, il presidente del Napoli ha puntato il dito contro i vertici del calcio mondiale: "Figc, Uefa e Fifa sono sistemi immobili in cui nessuno vuol lasciare la poltrona. Vogliono controllare tutto e ai club resta poco".