LO SFOGO

Napoli, De Laurentiis attacca: "Io pago i giocatori, poi si fanno male in nazionale. Non si può andare avanti così"

Il presidente azzurro: "Figc, Uefa e Fifa sono sistemi immobili che vogliono controllare tutto"

di Max Cristina
14 Nov 2025 - 21:01

Sosta che arriva, infortuni che ti ritrovi. Come durante ogni pausa per le partite delle varie nazionali in giro per il mondo non mancano le polemiche per gli infortuni e, per restare in Serie A, dopo i grossi problemi registrati dal Milan a ottobre ora tocca al Napoli fare nuovamente i conti con qualche acciacco di troppo. Se nelle prime soste si era fermato Rrahmani, questa volta l'infortunio serio è toccato ad Anguissa, un punto fermo del centrocampo di Conte.

"Prima o poi i giocatori me li ritrovo tutti rotti - ha tuonato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis -. Rrahmani è tornato dalla nazionale ko, Anguissa pure. Non si può andare avanti così. Io pago i giocatori, che sono miei dipendenti, poi vanno in nazionale e tornano rotti. I club dovrebbero avere più voce in capitolo, ridurre squadre e partite e concentrare le partite internazionali in un solo periodo".

Gli infortuni tormentano Conte, ma l'infermeria sta per cominciare a svuotarsi. E Lukaku tenta l'accelerata

La posizione e la proposta di De Laurentiis sono ormai note nel panorama calcistico internazionale e non solo, ovvero un indennizzo obbligatorio ai club e una finestra straordinaria di calciomercato per rimediare ai danni. Non solo, il presidente del Napoli ha puntato il dito contro i vertici del calcio mondiale: "Figc, Uefa e Fifa sono sistemi immobili in cui nessuno vuol lasciare la poltrona. Vogliono controllare tutto e ai club resta poco".

napoli
de laurentiis

Conte nervoso e svuotato, le ferie (concordate) fanno rumore: anche i calciatori sorpresi

Conte assente alla ripresa degli allenamenti, il club: "Permesso concordato da mesi"

Conte, altra tegola a centrocampo: lesione di alto grado del bicipite femorale per Anguissa. Il suo 2025 è già finito

Conte perde anche Anguissa: si fa male in Nazionale, si teme uno stiramento

L'agente di Politano e Di Lorenzo sbotta: "Lite squadra-Conte una falsità. Si butterebbero nel fuoco per lui"

Conte e De Laurentiis

Contatto Conte-AdL, cosa si sono detti: ampie garanzie, anche sul mercato

