Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
NAPOLI

Conte, la settimana più dura: torna dopo la bufera, ma è senza mezza squadra

Il tecnico ritroverà il suo gruppo dopo lo sfogo di Bologna. Ma tra infortuni e nazionali, dovrà fare i conti con una squadra spremuta

di Alessandro Franchetti
16 Nov 2025 - 12:14

I superstiti attendono Antonio Conte e la settimana, a occhio e croce, si preannuncia complicata. Non tanto perché, dopo lo sfogo di Bologna, il tecnico ritroverà una squadra ridotta ai minimi termini dagli infortuni, Anguissa su tutti. Ma anche perché, con anche Gilmour in dubbio, il centrocampo per la delicata sfida contro la nuova Atalanta di Palladino è tutto da inventare. La chiave potrebbe essere Elmas, che dovrebbe affiancare Lobotka e McTominay, ma con tante importanti sfide di qualificazione ai Mondiali, le condizioni di tutti i giocatori andranno vagliate per bene.

Per capirci: Hojlund ha la febbre ed è atteso dalla gara decisiva contro la Scozia di McTominay martedì 18; Di Lorenzo e Politano saranno chiamati agli straordinari contro la Norvegia questa sera; Elmas si gioca un posto negli spareggi contro il Galles sempre martedì. Lo stesso vale per il Kosovo di Rrahmani, impegnato contro la Svizzera, e per Lobotka, in campo domani contro la Germania con la sua Slovacchia. Il che, banalmente, significa che la partita contro l'Atalanta potrà cominciare a essere preparata da mercoledì o giovedì. In pratica, visto l'anticipo al sabato, Conte avrà quel che resta del suo gruppo solo per un paio di allenamenti

Come non bastasse, dall'altra parte ci sarà una squadra anch'essa in difficoltà, in cerca di riscatto esattamente come il Napoli e con un allenatore nuovo in panchina. Il tutto con margine di errore ridotto allo zero da entrambe le parti. Immaginarsi un Conte in fermento, in questo senso, è niente più che normale. Lo scontro, fin qui, è stato evitato e i primi segnali di insofferenza sono stati contenuti. Domenica prossima sapremo se il momento no sarà alle spalle o se lo stato di crisi diventerà conclamato. 

Leggi anche

De Laurentiis attacca: "Io pago i giocatori, poi si fanno male in nazionale. Non si può andare avanti così"

Ultimi video

00:57
DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

00:49
MCH HAALAND A SAN SIRO MCH

Haaland alla scoperta di San Siro

01:07
MCH INDEPENDIENTE-ROSARIO CENTRAL MCH

Gabriel Avalos decide Independiente-Rosario Central

00:36
DICH DIMARCO CONFERENZA STAMPA DICH

Dimarco "Vincere 9-0? Impossibile. Ma dobbiamo fare una grande partita"

01:41
DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

00:55
DICH GATTUSO CONFERENZA STAMPA sui fischi DICH

Gattuso replica a La Russa: "Fischi? Non solo, anche minacce di morte"

01:49
Non è una Serie A per i 9

Non è una Serie A per i 9

01:11
Atalanta, la ripartenza

Atalanta, la ripartenza

01:20
Sfogo di De Laurentiis

Sfogo di De Laurentiis

01:46
Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

01:27
Marotta: "Grande Chivu"

Marotta: "Grande Chivu"

01:53
Reijnders "rossonero"

Reijnders "rossonero"

01:35
Norvegia, pioggia di gol

Norvegia, pioggia di gol

01:24
Nazionali live

Nazionali live

01:51
Domani Italia-Norvegia

Domani Italia-Norvegia

00:57
DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

I più visti di Napoli

De Laurentiis attacca: "Io pago i giocatori, poi si fanno male in nazionale. Non si può andare avanti così"

Conte nervoso e svuotato, le ferie (concordate) fanno rumore: anche i calciatori sorpresi

Conte, altra tegola a centrocampo: lesione di alto grado del bicipite femorale per Anguissa. Il suo 2025 è già finito

Mazzarri: "Unico a stare 4 anni con De Laurentiis. Invento scuse? No, difendo i giocatori"

Gli infortuni tormentano Conte, ma l'infermeria sta per cominciare a svuotarsi. E Lukaku tenta l'accelerata

Conte assente alla ripresa degli allenamenti, il club: "Permesso concordato da mesi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:00
Inter: Chivu e lo staff a cena da Zanetti per fare gruppo
PER SITO INTERVISTA BRIATORE SRV
12:00
Flavio Briatore: "La Juventus ha preso gente sbagliata, serve stabilità"
11:00
Roma: Ranieri operato al ginocchio, ha atteso la sosta per non lasciare la squadra
10:31
Mondiali: Svizzera virtualmente qualificata, Kosovo ai playoff
09:34
Serie A, prossimo turno: domenica Inter-Milan e Cremonese-Roma