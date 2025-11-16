Conte, la settimana più dura: torna dopo la bufera, ma è senza mezza squadra

Come non bastasse, dall'altra parte ci sarà una squadra anch'essa in difficoltà, in cerca di riscatto esattamente come il Napoli e con un allenatore nuovo in panchina. Il tutto con margine di errore ridotto allo zero da entrambe le parti. Immaginarsi un Conte in fermento, in questo senso, è niente più che normale. Lo scontro, fin qui, è stato evitato e i primi segnali di insofferenza sono stati contenuti. Domenica prossima sapremo se il momento no sarà alle spalle o se lo stato di crisi diventerà conclamato.