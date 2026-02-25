Borussia, Kovac: "Troppi errori, eliminazione giusta"

25 Feb 2026 - 22:38

"Complimenti all'Atalanta per aver passato il turno, è stata una partita a specchio nel primo tempo rispetto all'andata. Siamo riusciti a trovare il nostro gioco solo dopo molti minuti. Se prendi due gol nel primo tempo e fai troppi errori, è giusto che tu venga eliminato". Niko Kovac non cerca alibi alla sconfitta del Borussia Dortmund in casa dell'Atalanta nella partita che valeva la qualificazione agli ottavi di finale: "Nella ripresa c'è stata più possibilità di contrattaccare, ma abbiamo fatto troppi errori subendo troppi gol per poterci lamentare - spiega il tecnico dei tedeschi -. Ho parlato del rigore con l'arbitro, ma mi chiedo se Krstovic non sia arrivato troppo in basso con la testa. Ma è stato assegnato e non ha senso dire se c'era o no". "L'Atalanta è stata molto meglio di noi per intensità in uno contro uno e forza - prosegue Kovac -. Avremmo dovuto battagliare molto di più su ogni pallone". L'episodio decisivo è nato da un rinvio sbagliato di Kobel, uscito dall'area con palla consegnata a Pasalic: "Kobel è un grandissimo portiere, ma se fai un errore lo paghi. Sa di aver preso la decisione sbagliata, ma forse pensavamo già di essere ai supplementari". Infine, l'allenatore croato giustifica le scelte di formazione: "Schlotterbeck, che nel finale è uscito dall'area tecnica e quindi è stato espulso, alla vigilia non era ancora pronto, forse l'avrei messo in seconda battuta. Emre Can, invece, l'ho rischiato per la sua grandissima esperienza".

