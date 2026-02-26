Juventus, Gatti: "Assurdo il rosso a Kelly, noi difensori siamo penalizzati"

"Il rosso a Kelly mi sembra assurdo il rosso. Colpisce la palla e poi cosa deve fare? Noi difensori nel calcio di oggi siamo troppo penalizzati". Il difensore della Juve Federico Gatti è sconsolato dopo l'eliminazione della Juve dalla Champions: "C'è stata una reazione impressionante, anche i tifosi ci hanno sostenuto molto, nei supplementari siamo arrivati stanchi - ha proseguito a Prime nel dopo gara - La qualificazione l'abbiamo buttata via all'andata, non può finire così quella partita. Stasera abbiamo fatto una prestazione enorme, con uno in meno, dispiace. Dispiace davvero tanto, sono esausto".