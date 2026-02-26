Juve, Locatelli: "Mi viene da piangere per come ci abbiamo creduto"

"Mi viene da piangere per come ci abbiamo creduto e per quello che abbiamo dato. Grazie di cuore a tutti i miei compagni e allo stadio che oggi era incredibile. Purtroppo non abbiamo raccolto niente ma abbiamo raccolto un'energia che dovremo portarci dentro. E' la Juventus che dobbiamo ambire ad essere sempre, con il mister siamo sulla strada giusta". Così il capitano della Juventus Manuel Locatelli nel postpartita di Juventus-Galatasaray, al microfono di Prime Video.