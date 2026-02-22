Serie A, Atalanta-Napoli 2-1: Pasalic e Samardzic affondano Conte

© ansa
Azzurri avanti con Beukema e rimontati: cinque in cinque punti tra il terzo e il settimo posto
Nel ventiseiesimo turno di Serie A l’Atalanta rimonta il Napoli e vince 2-1 a Bergamo. In avvio di gara gli azzurri colpiscono poco dopo il quarto d’ora. Al 18’ cross su punizione di Gutierrez e incornata vincente di Beukema, per l’1-0. I padroni di casa provano a scuotersi con un paio di conclusioni tiepide di Sulemana, ma gli uomini di Conte sfiorano il raddoppio sia con il gol annullato ad Alisson Santos, sia con il calcio di rigore (poi revocato dal Var) per fallo di Hien su Hojlund.
Il copione si ripete a inizio secondo tempo: rete annullata a Gutierrez per fallo di Hojlund su Hien, poi Palladino fa i cambi che stravolgono l’inerzia del match (ingressi di Samardzic, Scamacca e Bernasconi). Al 61’ ecco che arriva il pari: corner perfetto di Zalewski e colpo di testa spizzato da Pasalic, che vale l’1-1.
Venti minuti più tardi è proprio Bernasconi a tornare protagonista: cross dalla sinistra per la girata morbida di testa di Samardzic che completa la rimonta. Palladino torna in corsa per la Champions agganciando il Como a 45 punti, Napoli fermo a 50: a -14 dall’Inter capolista e a rischio -7 dal Milan secondo.
IL TABELLINO
Atalanta-Napoli 2-1
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (dal 25’ st Djimsiti), Hien, Kolasinac (dal 39’ st Ahanor); Bellanova (dal 13’ st Bernasconi), de Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana (dal 1’ st Samardzic), Zalewski; Krstovic (dal 13’ st Scamacca). All. Palladino. A disp. Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Ederson, Musah, Vavassori.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus (dal 26’ st Olivera), Buongiorno; Mazzocchi (dal 18’ st Spinazzola), Elmas, Lobotka, Gutierrez (dal 18’ st Politano); Vergara (dal 26’ st Giovane), Alisson Santos (dal 40’ st Lukaku), Hojlund. All. Conte. A disp. Meret, Contini, Gilmour, Prisco, De Chiara.
Arbitro: Chiffi.
Marcatori: 18’ Beukema (N), 61’ Pasalic (A), 81’ Samardzic (A).
Ammoniti: Zalewski (A); Juan Jesus (N).
Espulsi: -
LE STATISTICHE
Mario Pasalic è diventato solo il 9° giocatore nella storia dell’Atalanta capace di raggiungere quota 50 reti in Serie A.
Dalla sua prima rete con l’Atalanta in Serie A (2018/19), solo Hakan Çalhanoglu (51) ha realizzato più gol di Mario Pasalic tra i centrocampisti nel periodo nella competizione: 50.
Il Napoli ha perso almeno sei delle prime 14 trasferte stagionali di campionato (7V, 1N) per la prima volta dal 2009/10 (sei anche in quel caso).
Il Napoli ha perso un match di Serie A dopo essere andato in vantaggio di una rete (vs Atalanta) per la prima volta dal 24 aprile 2022 (2-3 vs Empoli in quel caso).
Sam Beukema ha realizzato la sua 2ª rete in 15 presenze finora in questo campionato, per il difensore un gol in più di quanti quelli trovati nelle prime 65 sfide di Serie A.
Miguel Gutiérrez ha preso parte a due reti nelle ultime quattro gare di campionato (1G+1A) per il difensore spagnolo un contributo al gol in meno di quanti registrati nelle precedenti 30 sfide nei Big-5 tornei internazionali tra Girona e Napoli (tre, appunto).
Solo Inter (15) e Como (12) hanno realizzato più gol del Napoli nei primi 20’ di gioco in questa Serie A: 11.
Nicola Zalewski ha fornito tre assist in questo campionato, per il classe 2002 un passaggio vincente in meno di quanti quelli serviti nelle prime 95 gare di Serie A (quattro).
Il Napoli è diventata la formazione contro cui Lazar Samardzic ha segnato più reti in Serie A: tre.
L’Atalanta ha vinto cinque gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dall’ottobre-dicembre 2024 (serie di sei in quel caso).
Solo Inter (10) e Juventus (cinque) hanno realizzato più reti di testa rispetto al Napoli tra le formazioni di Serie A nel 2026 tra tutte le competizioni: quattro, come Milan e Torino.
L’Atalanta ha subito gol in un 1° tempo casalingo di Serie A per la prima volta dallo scorso 9 novembre (vs Sassuolo in quel caso).
L’Atalanta ha vinto una sfida casalinga contro il Napoli in campionato cinque anni dopo l’ultima volta (4-2, il 21 febbraio 2021).
Il Napoli ha subito due reti di testa nello stesso match di Serie A per la prima volta dall’11 maggio 2024 (vs Bologna in quel caso).
Il Napoli ha concesso almeno due gol per quattro trasferte di fila in campionato per la prima volta dal periodo gennaio-maggio 2021.
Sead Kolasinac ha tagliato oggi il traguardo delle 300 presenze nei maggiori cinque tornei internazionali: 62 delle quali con l’Atalanta in Serie A.