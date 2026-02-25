Champions: le squadre qualificate agli ottavi
Queste le sedici squadre qualificate agli ottavi di Champions League. Qualificate nella fase a girone unico: Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting Lisbona, Manchester City. Qualificate negli spareggi: Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt, Newcastle, Atalanta, Real Madrid, Paris Saint Germain, Galatasaray. Il sorteggio degli ottavi di finale e dei successivi accoppiamenti si terrà venerdì a Nyon alle ore 12.