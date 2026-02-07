Lazio, la protesta dei tifosi contro Lotito continua: Olimpico vuoto anche con l'Atalanta

07 Feb 2026 - 22:16
© Getty Images

© Getty Images

Dopo aver lasciato lo stadio semivuoto in occasione della sfida contro il Genoa, il tifo organizzato della Lazio continua la sua protesta contro il patron Claudio Lotito. La Curva Nord ha infatti comunicato che non accederà agli spalti dell’Olimpico in occasione della partita contro l’Atalanta di sabato 14 febbraio. Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, la spaccatura fra Curva e Lotito è ormai insanabile.

Con un lungo comunicato, la Curva ha rivolto un altro appello agli altri tifosi che frequentano lo stadio Olimpico: "Vi chiediamo di accogliere liberamente e spontaneamente il nostro invito, lasciando nuovamente solo questo personaggio davanti agli occhi di tutto il mondo del calcio. In 21 anni di motivi per contestare questa presidenza ce ne sono stati tanti, sicuramente quello che ha messo tutti veramente d’accordo è la persistente mancanza di rispetto nei confronti di un intero popolo – si legge –. Il suo atteggiamento dispotico, l’arroganza, la superbia, la presunzione, i suoi toni minacciosi e livorosi hanno accompagnato ogni momento vissuto. Questa persona ha mancato e manca di rispetto a te, a chi ti ha donato la lazialità, ai nostri giovani figli e nipoti".

"Dopo una riunione è stato stabilito che la protesta andrà avanti ad oltranza ma ogni decisione sulla metodologia da adottare verrà presa di volta in volta in base all’evoluzione degli eventi e verrà comunicata preventivamene e quindi in occasione di Lazio-Atalanta non entreremo e resteremo nuovamente a Ponte Milvio a tifare la Lazio – continua il comunicato –. Mai come ora dobbiamo continuare ad essere compatti e uniti per il bene comune, anche se è faticoso e doloroso rinunciare a ciò che amiamo vivere da sempre a casa nostra. In occasione della feste degli innamorati invitiamo tutti i laziali a un estremo atto d’amore".

Francisco Conceiçao

Juventus, problema per Conceicao dopo la gara con l'Atalanta: le sue condizioni verso la Lazio

