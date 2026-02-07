le pagelle

Genoa-Napoli, le pagelle: McTominay e Hojlund trascinatori, Buongiorno irriconoscibile

Lo scozzese risveglia gli azzurri, il danese timbra una doppietta. Due gravi errori per l’ex Toro

07 Feb 2026 - 20:06
NAPOLI (3-4-2-1)
Meret 5,5 – È praticamente costretto ad arrivare al contatto con Vitinha nella discussa occasione che porta al rigore. Sfodera una bella parata su un potente mancino scoccato da Malinovskyi a fine primo tempo, mentre può poco sul gol di Colombo.

Rrahmani 6,5 – Guida i compagni di reparto come un direttore d’orchestra, dettando i tempi e facendo valere la sua leadership. Per distacco, il migliore tra i difensori in campo per il Napoli.

Buongiorno 3 – Nemmeno 30 secondi dal calcio d’inizio e commette una follia, regalando palla a Vitinha e mettendolo a tu per tu con Meret: ne nasce il rigore per il Genoa che vale l'1-0 rossoblù. Si ripete nel secondo tempo, lasciandosi incredibilmente portare via palla da Colombo nell’azione del 2-2. Conte è costretto a toglierlo. (15’ st Beukema 6 – Non commette sbavature).

Juan Jesus 5 – Soffre il dinamismo soprattutto di Vitinha e si carica di due cartellini gialli nel giro di un quarto d’ora nel secondo tempo, finendo così con il lasciare i compagni in dieci per via della sua espulsione. Ingenuo.

Gutierrez 5,5 – Prova ad allungare il Napoli con qualche sovrapposizione nel primo tempo, ma non viene premiato da Vergara. Si divora un’ottima chance per siglare il 3-2 nella ripresa.

Lobotka 6,5 – Rompe il gioco del Genoa a centrocampo e si mette in mostra anche con alcune chiusure difensive provvidenziali. È ovunque.

McTominay 8 – Gli basta un tempo per confermarsi il trascinatore indiscusso del Napoli. Propizia il gol di Hojlund con una grande azione personale e poi trafigge Bijlow con un destro imparabile da fuori area: sono già 10 i suoi gol stagionali. Purtroppo, è costretto a uscire all’intervallo per infortunio. (1’ st Giovane 5,5 – Entra con la voglia di mettersi in mostra, ma non ci riesce affatto. Viene scelto come vittima sacrificale dopo l’espulsione di Juan Jesus – 32’ st Olivera sv).

Spinazzola 6 – In questo momento non è più quel giocatore straripante ammirato nella prima parte di stagione, ma il suo apporto lo dà sempre. Mette in area qualche cross interessante, ma sciupa anche un buon pallone per segnare.

Elmas 6 – La sua presenza in attacco si avverte poco nel primo tempo. Nel secondo viene retrocesso a centrocampo, per coprire l’uscita forzata di McTominay. Si cala nel ruolo con la solita generosità.

Vergara 6,5 – Fatica a entrare in partita, sbagliando soprattutto alcune scelte nel primo tempo. Nella ripresa si sposta per un po’ sulla fascia sinistra (quando in campo c’è Giovane), ma continua a soffrire. È decisivo però in pieno recupero, quando si conquista il calcio di rigore che regala la vittoria al Napoli. Gli vale mezzo punto in più.

Hojlund 7,5 – Timbra l’1-1 per il Napoli con un tap-in, seguendo con intelligenza l’azione di McTominay e facendosi trovare nel posto giusto al momento giusto. Fa a sportellate con Ostigard e Vasquez, aiutando la squadra a guadagnare campo quando in difficoltà, e timbra poi la vittoria partenopea dal dischetto: calcia male, ma Bijlow fa peggio.

All.: Conte 6,5

Genoa (3-5-2): Bijlow 5; Marcandalli 6, Ostigard 5,5, Vasquez 5,5; Norton-Cuffy 5,5, Frendrup 5,5, Malinovskyi 7 (29’ st Masini 6), Ellertsson 6, Martin 6 (29’ st Messias 6); Vitinha 6,5 (44’ st Cornet 5), Colombo 7 (19’ st Ekuban 6). All.: De Rossi 6

napoli
genoa
pagelle

